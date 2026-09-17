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Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa giúp bà con vùng ngập lụt thu hoạch lúa, chuyển đồ đạc

Thứ Năm, 20:26, 17/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa. Bộ đội Biên phòng đã bám địa bàn, phối hợp chính quyền và các lực lượng di dời người, tài sản, khơi thông dòng chảy, giúp người dân chủ động ứng phó với thiên tai.

Tại khu vực do Đồn Biên phòng Hiền Kiệt phụ trách, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai.

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Đồn Biên phòng Hiền Kiệt phụ trách, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai. 

Trung tá Cao Đình Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hiền Kiệt cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, hỗ trợ các hộ dân ở khu vực có nguy cơ mất an toàn vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Đến nay, các lực lượng đã hỗ trợ di dời 9 hộ với 38 nhân khẩu.

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Đồn Biên phòng Hiền Kiệt cùng người dân vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Biên phòng Thanh Hóa.

Sau khi được cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, ông Ngân Văn Nội, người dân tộc Thái, trú tại bản Chiềng xúc động nói: “Mưa to, sạt lở, bà con chúng tôi cũng lo lắm, không biết phải làm thế nào. Bộ đội xuống tận nhà, người thì giúp chuyển đồ, người giúp đưa người già, trẻ nhỏ đến chỗ an toàn. Thấy bộ đội đến, bà con yên tâm hơn nhiều. Không có các chú bộ đội giúp lúc này thì chúng tôi cũng khó xoay xở”.

Ông Hà Đình Điệu, Trưởng bản Chiềng bộc bạch: “Bộ đội thương dân như người nhà. Mưa gió thế mà các chú không quản khó khăn giúp bà con. Chuyển được cái gì là các chú chuyển giúp, dặn bà con phải đi đến chỗ an toàn trước. Chúng tôi biết ơn các chú nhiều lắm. Sau này mưa lũ có qua đi, bà con vẫn nhớ tình cảm này”.

Ghi nhận tại phường Tĩnh Gia, Hải Lĩnh, Tân Dân và Ngọc Sơn, có nơi nước dâng sâu trên 1m. Diễn biến thời tiết bất lợi làm gia tăng nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và an toàn của người dân.

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Đồn Biên phòng Hải Hòa đã huy động cán bộ, chiến sĩ di chuyển người dân đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Biên phòng Thanh Hóa.

Đáng chú ý, tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn, mưa lớn liên tiếp trong 3 ngày khiến đất trên núi Biện Sơn bị bão hòa, xảy ra sạt trượt trên diện rộng, phạm vi hơn 150m, với chiều sâu hàng chục mét xuống phía chân núi, nơi có nhiều hộ dân sinh sống. Vụ sạt trượt đã khiến một nhà dân và một công trình phụ tại tổ dân phố Nam Sơn bị sập đổ hoàn toàn.

Tổ dân phố Nam Sơn hiện có hơn 100 hộ dân với trên 500 nhân khẩu. Do quỹ đất hạn hẹp, nhiều hộ dân phải xây dựng nhà cửa, tổ chức cuộc sống dọc theo khu vực chân núi Biện Sơn. Điều này khiến nguy cơ sạt lở trong điều kiện mưa lớn kéo dài trở thành vấn đề đặc biệt đáng lo ngại.

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã huy động 16 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn khẩn trương hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

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Đồn Biên phòng Hải Hòa đã huy động 16 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn khẩn trương hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Ảnh: Biên phòng Thanh Hóa

Còn ở tổ dân phố Vinh Tiến, phường Tĩnh Gia, nhiều khu vực xuất hiện ngập cục bộ, có nơi nước sâu khoảng 0,5m. Trước thực tế đó, 14 cán bộ, chiến sĩ đã được huy động phối hợp với các lực lượng khẩn trương khơi thông cống, rãnh, thu gom rác thải, giải phóng dòng chảy.

Tại địa bàn Đồn Biên phòng Đa Lộc, lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, các điểm xung yếu để kịp thời cảnh báo và hỗ trợ nhân dân.

Ngày 17/9, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống các hộ dân có nguy cơ bị ngập, phối hợp với lực lượng địa phương giúp bà con thu hoạch lúa, vận chuyển đồ đạc, lương thực, kê cao thiết bị và di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn.

Trong điều kiện thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng là yêu cầu cao nhất, nhưng bảo vệ tài sản, vật nuôi và thành quả lao động của người dân cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với nhiều hộ gia đình, đó là nguồn sinh kế, là tài sản tích lũy qua nhiều tháng, nhiều năm.

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Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ các hộ dân tại khu vực ngập sâu. Ảnh: Biên phòng Thanh Hóa.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, một số khu vực trên địa bàn xảy ra ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của nhân dân. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã khẩn trương hỗ trợ các hộ dân tại khu vực ngập sâu.

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Các lực lượng đã trực tiếp giúp nhân dân di chuyển đồ đạc, tài sản và các vật dụng thiết yếu đến nơi cao ráo, an toàn; đồng thời rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu để kịp thời hỗ trợ khi có tình huống phát sinh. Ảnh: Biên phòng Thanh Hóa.

Các lực lượng trực tiếp giúp nhân dân di chuyển đồ đạc, tài sản và vật dụng thiết yếu đến nơi cao ráo, an toàn; đồng thời rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu để chủ động phương án hỗ trợ khi tình huống phát sinh.

Trong những ngày mưa bão còn diễn biến phức tạp, người lính Biên phòng vẫn tiếp tục bám địa bàn, sát dân, phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

CTV Minh Châu/VOV.VN
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