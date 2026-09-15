Mưa lớn tại 7 tỉnh, thành miền Bắc nguy cơ lũ quét, sạt lở; Phú Thọ cảnh báo cấp 2

Mưa lớn trong 24 giờ qua đã xuất hiện trên diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Km46 (Sơn La) 172,8mm, Tà Xi Láng (Lào Cai) 296mm, Cao Răm (Phú Thọ) 267,8mm, Dương Huy (Quảng Ninh) 122,4mm, Tân Thành 1 (Thanh Hóa) 191mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 142mm và Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 114mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các địa phương trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Phú Thọ nâng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất lên cấp 2

Trong 6 giờ tới, mưa vẫn tiếp diễn tại nhiều địa phương. Dự báo Sơn La có mưa từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Lào Cai, Quảng Ninh và Nghệ An từ 5-10mm, có nơi trên 40mm; Phú Thọ và Thanh Hóa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng trăm xã, phường thuộc 7 tỉnh, thành phố gồm Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đáng chú ý, Phú Thọ được nâng cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất lên cấp 2, trong khi các địa phương còn lại ở cấp 1.

Tại Phú Thọ, nhiều khu vực có nguy cơ cao gồm các phường Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, Âu Cơ, Phong Châu, Việt Trì, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên cùng nhiều xã như Đà Bắc, Kim Bôi, Mai Châu, Tân Lạc, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tam Nông, Cẩm Khê, Phù Ninh, Yên Lập, Lâm Thao, Long Cốc, Khả Cửu, Tu Vũ, Văn Miếu và nhiều địa bàn khác.

Tại Sơn La, nguy cơ tập trung ở Vân Hồ, Mộc Châu, Mộc Sơn, Thảo Nguyên, Ngọc Chiến, Song Khủa, Xuân Nha, Tà Xùa, Phù Yên và nhiều xã vùng núi.

Lào Cai có nguy cơ lũ quét, sạt lở tại Sa Pa, Tả Van, Tả Phìn, Y Tý, Văn Bàn, Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Tà Xi Láng, Tú Lệ và nhiều địa phương khác.

Quảng Ninh được cảnh báo tại Hạ Long, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông Dương, Quang Hanh, Hoành Bồ, Vân Đồn, Uông Bí, Đông Triều cùng một số xã miền núi và ven biển.

Thanh Hóa tiếp tục có nguy cơ tại Quan Sơn, Mường Lát, Bá Thước, Pù Luông, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Tam Lư, Tam Thanh, Văn Nho, Vạn Xuân và nhiều xã vùng cao.

Nghệ An và Hà Tĩnh cũng được cảnh báo tại các huyện miền núi như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, cùng khu vực Sơn Kim 1 và phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh).

Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương tiếp tục rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu và chủ động triển khai phương án phòng tránh, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ.

Hà Nội cảnh báo dông, lốc, sét và mưa đá trong 3 giờ tới

Chiều 15/9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Hà Nội cũng phát đi cảnh báo dông, lốc, sét và mưa đá trên địa bàn thành phố.

Theo ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, mây đối lưu đang phát triển mạnh tại các khu vực Chương Mỹ, Hoàng Mai, Kiến Hưng, Lĩnh Nam, Phú Lương, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Yên Sở, Thanh Trì, Đông Anh, Việt Hưng, Phù Đổng cùng nhiều xã, phường khác.

Trong 3 giờ tới, vùng mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông tại các khu vực trên, sau đó mở rộng sang Sóc Sơn, Mê Linh, Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phượng, Tây Hồ, Ba Vì, Hòa Lạc và nhiều địa bàn lân cận.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; khu vực vùng núi và trung du cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá tại Hà Nội được cảnh báo ở cấp 1.