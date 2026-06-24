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Bộ đội Đắk Lắk “vượt nắng, thắng mưa” hỗ trợ xây trường ở biên giới

Thứ Tư, 14:21, 24/06/2026
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VOV.VN - Nhằm hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công tại 2 trong số 3 công trình chậm tiến độ là Ia R’vê và Ia Lốp.

Sau gần 3 tuần triển khai, cùng với nỗ lực của các nhà thầu, lực lượng bộ đội tăng cường đang góp phần thi công bù khối lượng, từng bước đưa các công trình về đích đúng kế hoạch, kịp bàn giao cho chủ đầu tư, ngành giáo dục và địa phương đưa vào sử dụng trong năm học 2026–2027.

Phóng viên VOV ghi lại những hình ảnh “vượt nắng, thắng mưa” của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trên các công trường trường học nơi biên giới đại ngàn.

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Trường nội trú liên cấp Ia R'vê, xã Ia R'vê, tỉnh Đắk Lắk có 35 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ. Sau nhiều nỗ lực của lực lượng vũ trang và đơn vị thi công, công trình hiện đã đạt trên 72% khối lượng. Với tiến độ thi công như hiện nay, công trình dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào ngày 30/7 tới.
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Với tinh thần "vượt nắng thắng mưa" lực lượng quân đội đang tích cực hỗ trợ các nhà thầu xây Trường Nội trú liên cấp Ia R'vê.
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Trong ảnh, hai chiến sĩ đang nỗ lực vận chuyển bê tông trộn sẵn để đổ trụ tường rào. Theo đánh giá của các nhà thầu, lực lượng cán bộ, chiến sĩ tăng cường có tinh thần làm việc hăng say.
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Tại Trường nội trú liên cấp Ia R'vê, 35 cán bộ, chiến sĩ được chia thành 2 tổ thực hiện việc đổ trụ, xây tường rào, tường ngăn phòng và tường bao khối nhà giảng đường 3 tầng. Trong ảnh, một sĩ quan đang xây những viên gạch lên tường.
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Nhóm khác đang xây tường khối nhà giảng đường 3 tầng của Trường Nội trú liên cấp Ia R'vê.
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Tại Trường Nội trú liên cấp Ia Lốp, hơn 60 cán bộ, chiến sĩ được bố trí hỗ trợ thi công. Dù thời tiết biên giới nắng nóng, nhiệt độ giữa trưa thường gần 40 độ C, lực lượng vẫn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Hiện công trình đã đạt khoảng 70% khối lượng và dự kiến hoàn thành đúng kế hoạch.
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Phát huy tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của người lính, các cán bộ, chiến sĩ được huy động luôn tích cực hỗ trợ thi công.
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Hai chiến sỹ đang đưa xi măng vào máy trộn.
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Chuẩn bị bước vào ca chiều, các chiến sĩ vui vẻ quây quần trò chuyện, tiếng cười rộn ràng giữa công trường nơi phên dậu Tổ quốc. Các chiến sĩ tự hào và vinh dự khi được góp sức xây dựng trường học nơi biên giới Đắk Lắk.
Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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