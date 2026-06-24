Bộ đội Đắk Lắk “vượt nắng, thắng mưa” hỗ trợ xây trường ở biên giới
VOV.VN - Nhằm hỗ trợ chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường nội trú liên cấp trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công tại 2 trong số 3 công trình chậm tiến độ là Ia R’vê và Ia Lốp.
Sau gần 3 tuần triển khai, cùng với nỗ lực của các nhà thầu, lực lượng bộ đội tăng cường đang góp phần thi công bù khối lượng, từng bước đưa các công trình về đích đúng kế hoạch, kịp bàn giao cho chủ đầu tư, ngành giáo dục và địa phương đưa vào sử dụng trong năm học 2026–2027.
Phóng viên VOV ghi lại những hình ảnh “vượt nắng, thắng mưa” của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trên các công trường trường học nơi biên giới đại ngàn.