“Vượt nắng, thắng mưa” đưa các trường học ở biên giới Đắk Lắk về đích đúng hạn

Thứ Tư, 22:56, 27/05/2026
VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk triển khai xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Ia Lốp, Ia R’vê và Buôn Đôn giai đoạn 2025 – 2026.

Tại tỉnh Đắk Lắk, trong bối cảnh khan hiếm nhân công, thời tiết diễn biến bất lợi, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang dồn toàn lực thi công “3 ca, 4 kíp”, quyết tâm hoàn thành các công trình đúng hạn, đưa vào sử dụng ngay trong tháng 8, kịp đón năm học mới năm 2026 - 2027.  Trong ảnh: Trường nội trú liên cấp xã Ia R'vê đã xây dựng 3 dãy nhà chính, khối lượng xây lắp đạt 67%
Tranh thủ thời tiết khô ráo, nhà thầu triển khai đào hệ thống ống cáp điện, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa
Các công nhân tranh thủ trát tường vào ban đêm tại Trường nội trú liên cấp xã Ia R'vê
Trường nội trú liên cấp xã Ia Lốp hiện đạt 62%. Trong ảnh, dãy nhà chính đã được lợp mái, còn dãy kế bên đang thi công phần khung mái
Phần tường bao của Trường nội trú liên cấp Ia Lốp đã được hoàn thiện. Trường sẽ là nơi học tập, sinh hoạt của khoảng 1.150 học sinh ở xã từ lớp 1 đến 9
Một công nhân đang nỗ lực thi công trên mái nhà trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trên dưới 40 độ C
Trường nội trú liên cấp Buôn Đôn là một trong 3 trường đạt khối lượng xây dựng cao nhất, với khoảng 72%. Đây cũng là ngôi trường có mức đầu tư lớn nhất, gần 159 tỷ đồng. Các nhà thầu đang nỗ lực thi công “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành các công trình, đưa vào sử dụng ngay trong năm học 2026–2027. Đây sẽ là nơi học tập, sinh hoạt của hơn 3.200 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền của tỉnh Đắk Lắk
Dãy hiệu bộ Trường nội trú liên cấp Buôn Đôn đã hoàn thiện phần mái
Một công nhân đang trát tường tại Trường nội trú liên cấp Buôn Đôn. Tại đây, nhà thầu đang bố trí khoảng 150 nhân công, trên 20 phương tiện máy móc xây dựng ngôi trường
Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Đắk Lắk xây trường nội trú liên cấp khu vực biên giới - nối dài ước mơ con chữ

VOV.VN - Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, với quy mô hiện đại, đồng bộ. Công trình được kỳ vọng mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho con em vùng biên, thu hẹp khoảng cách vùng miền và góp phần giữ vững an ninh biên giới.

Gỡ khó cho xây dựng trường liên cấp ở biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu, nhiên liệu tăng cao, thiếu hụt lao động và thời tiết diễn biến thất thường.

Đắk Lắk huy động lực lượng hỗ trợ thi công các trường liên cấp vùng biên

VOV.VN - Ngày 13/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk họp Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, đưa ra phương án huy động lực lượng hỗ trợ công trường để kịp đưa trường vào hoạt động năm học mới.

