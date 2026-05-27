“Vượt nắng, thắng mưa” đưa các trường học ở biên giới Đắk Lắk về đích đúng hạn

VOV.VN - Sáng 24/2, đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết công nhân tại công trình xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới.
VOV.VN - Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 4 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, với quy mô hiện đại, đồng bộ. Công trình được kỳ vọng mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho con em vùng biên, thu hẹp khoảng cách vùng miền và góp phần giữ vững an ninh biên giới.
VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu, nhiên liệu tăng cao, thiếu hụt lao động và thời tiết diễn biến thất thường.
VOV.VN - Ngày 13/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk họp Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, đưa ra phương án huy động lực lượng hỗ trợ công trường để kịp đưa trường vào hoạt động năm học mới.
