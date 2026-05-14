Gỡ khó cho xây dựng trường liên cấp ở biên giới Đắk Lắk

Thứ Năm, 18:48, 14/05/2026
VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2026. Tuy nhiên, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do giá vật liệu, nhiên liệu tăng cao, thiếu hụt lao động và thời tiết diễn biến thất thường.

Các nhà thầu cùng chủ đầu tư đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ công trình. Giữa thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C ở khu vực biên giới, công trường Trường nội trú liên cấp xã Buôn Đôn vẫn duy trì thi công với hơn 150 kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, phương tiện. Anh Võ Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình cho biết, đơn vị phải điều chỉnh thời gian làm việc để bảo đảm sức khỏe cho công nhân và tiến độ dự án. 

3 trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành phần khung nhà, đang xây tường bao, chia phòng và lợp tôn

“Nắng nóng khiến anh em công nhân không thể làm việc liên tục ngoài trời được, nên chúng tôi bố trí thời gian nghỉ giữa ca để bảo đảm sức khỏe. Hiện trời đã xuất hiện mưa, anh em cũng đang nỗ lực lợp mái; tiện khi mưa lớn sẽ chuyển sang thi công, hoàn thiện các hạng mục bên trong”, anh Tuấn chia sẻ. 

Không chỉ chịu tác động của thời tiết, các nhà thầu còn gặp áp lực lớn do giá vật liệu xây dựng tăng mạnh. Ông Phan Xuân Thiều, đại diện một nhà thầu cho biết, giá xi măng, cát, đá, sắt thép và nhiên liệu tăng khoảng 20–30%, trong khi công trình thực hiện theo hợp đồng trọn gói. 

Dãy nhà hiệu bộ của Trường Nội trú Liên cấp xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đang thi công phần mái và xây tường bao

“Chúng tôi kiến nghị chủ đầu tư, các cấp sở, ngành, UBND tỉnh Đắk Lắk tạo điều kiện điều chỉnh giá thầu xây lắp để hỗ trợ doanh nghiệp, vì chúng tôi thi công công trình này có nguy cơ thiệt hại, thua lỗ lớn”, ông Phan Xuân Thiều nêu kiến nghị. 

Các nhà thầu cũng gặp nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm lao động khiến chi phí nhân công tăng cao. Ông Nguyễn Ngọc Quý, đại diện một nhà thầu kiến nghị: “Các doanh nghiệp xây dựng khi mà ký hợp đồng xây dựng trọn gói và đơn giá cố định với chủ đầu tư thì buộc phải hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong rằng chủ đầu tư (Ban B) tham mưu lên UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để hỗ trợ các doanh nghiệp.”

Các công nhân đang lợp mái nhà tại Trường nội trú liên cấp xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới Ia R’vê, Ia Lốp và Buôn Đôn với tổng mức đầu tư 390 tỷ đồng, phục vụ gần 3.300 học sinh Tiểu học và THCS. Các trường phải hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm nay. Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết, chủ đầu tư đang nghiên cứu các hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu. 

“Có văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Ban chúng tôi đang tích cực nghiên cứu để áp dụng và thực tế. Cái khó hiện nay là công văn này mới hướng dẫn chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng nên chúng tôi vẫn đang nghiên cứu, rồi mới xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền áp dụng được”, ông Võ Văn Lợi thông tin. 

Một công nhân đang thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở biên giới

Dù còn nhiều khó khăn về thời tiết, vật liệu và nhân công, các đơn vị thi công và chủ đầu tư đang nỗ lực phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để các trường nội trú vùng biên sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
