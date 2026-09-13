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Bộ đội Tây Ninh dầm mình giúp dân cứu lúa ở Thạnh Hóa

Chủ Nhật, 23:09, 13/09/2026
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VOV.VN - Mưa lớn làm vỡ một đoạn đê bao ở xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh, khiến khoảng 6 ha lúa đang trong kỳ thu hoạch bị ngập. Trước nguy cơ mất trắng, địa phương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng cơ động cùng người dân khẩn trương thu hoạch, hạn chế thiệt hại.

Ngày 13/9, tại khu vực Kênh 2.000 Bắc, ấp Thủy Tây, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh (trước đây là huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) xảy ra sự cố vỡ một đoạn đê bao yếu. Nước tràn vào đồng ruộng, gây ngập khoảng 6 ha lúa của hộ ông Nguyễn Văn Xuân, đúng thời điểm lúa đang bước vào kỳ thu hoạch.

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Lực lượng tại chỗ xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh hỗ trợ gia đình ông Xuân thu hoạch lúa. (Ảnh: T.B)

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Thạnh Hóa chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp các lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ gia đình ông Xuân thu hoạch lúa.

Khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ được huy động, chia lực lượng gặt, vận chuyển lúa lên khu vực cao ráo, đồng thời địa phương đề nghị tăng cường thêm nhân công để đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, do diện tích bị ngập lớn, lượng nước từ ngoài đổ vào ruộng nhiều và mực nước tiếp tục dâng, chiều tối cùng ngày, lực lượng tại chỗ mới thu hoạch được lúa trên diện tích khoảng 5.000m2. Phần diện tích còn lại đang đứng trước nguy cơ hư hỏng nếu không được thu hoạch kịp thời.

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Trong ngày 13/9 do lực lượng tại chỗ lượng người hạn chế chỉ mới cắt được 5 công ruộng (Ảnh: T.B)

Trước tình hình này, UBND xã Thạnh Hóa đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh xem xét hỗ trợ lực lượng cán bộ, chiến sĩ cơ động xuống địa bàn, phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp người dân thu hoạch lúa.

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Hộ ông Nguyễn Văn Xuân có 6ha lúa bị ngập do vỡ bờ bao (Ảnh: T.B)

Việc tăng cường lực lượng được địa phương xác định là cần thiết trong bối cảnh mực nước đang dâng nhanh, nguy cơ mất trắng diện tích lúa chưa kịp thu hoạch rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và đời sống của hộ dân.

Cùng với việc cứu lúa, địa phương cũng đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện để sớm gia cố đoạn đê bao bị vỡ, hạn chế nước tiếp tục tràn vào khu vực sản xuất.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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