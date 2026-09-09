Tây Ninh có tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh đã làm thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Thanh, và thống nhất bầu ông Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thay cho ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hồng Thanh

Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh sinh năm 1972, quê tại xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ Thạc sĩ Luật kinh tế, Cử nhân Luật và Cử nhân Lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt như: Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo, HĐND tỉnh Tây Ninh tiến hành bầu bổ sung bà Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trương Thanh Liêm-Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Tâm, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bầu bổ sung tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, ông Trần Văn Cư, vào vị trí này.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Việc kiện toàn các chức danh chủ chốt tại kỳ họp nhằm bảo đảm sự thông suốt trong công tác lãnh đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh Tây Ninh trong nhiệm kỳ mới.