Bộ GD-ĐT cân nhắc rà soát đáp án môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT

16.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

VOV.VN - Sáng nay (3/7), khoảng 16.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023. Đây là năm thứ 2 Bộ Công an tổ chức kỳ thi riêng làm căn cứ xét tuyển vào các trường học viện, trường công an nhân dân.