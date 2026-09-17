Bộ GD-ĐT đề xuất 4 thay đổi để tuyển sinh công bằng hơn

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh và đào tạo, nhằm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới thi, kiểm tra, tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, giảm chi phí.

Theo Bộ GD-ĐT, các điều chỉnh trong dự thảo không nhằm thu hẹp cơ hội của thí sinh hay làm giảm quyền tự chủ của cơ sở đào tạo. Mục tiêu là đưa thí sinh dự tuyển cùng một ngành, một chương trình về cùng chuẩn đánh giá, giảm thủ tục, tăng khả năng kiểm chứng và bảo đảm công bằng.

4 nhóm điều chỉnh nhằm đảm bảo công bằng trong tuyển sinh

Dự thảo tập trung vào 4 nhóm điều chỉnh gồm: giảm và chuẩn hóa phương thức xét tuyển; không sử dụng điểm cộng ngoài điểm ưu tiên theo chính sách; xác định rõ nguồn tuyển và ngưỡng đầu vào; hoàn thiện điều kiện dự tuyển liên thông từ trung học nghề, trung cấp, cao đẳng lên đại học.

Dự thảo đề xuất không sử dụng điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung.

Bộ GD-ĐT cho biết, giai đoạn 2022-2026, các điều chỉnh như bỏ xét tuyển sớm, quy đổi tương đương, giới hạn số phương thức, quy định ngưỡng đầu vào và mức điểm cộng tối đa đã tạo chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, sự tương đương giữa các phương thức chưa đồng đều. Hơn 40% tổng số chương trình đào tạo sử dụng từ 2 phương thức vẫn có biên độ điểm từ 3 điểm trở lên.

Từ năm 2022-2026, chỉ 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo có căn cứ đối chiếu chính thức. Trên 2.000 chương trình đào tạo tuyển sinh có chênh lệch giữa các phương thức từ 3 điểm trở lên.

Dự thảo đồng thời yêu cầu chuẩn hóa độ lệch giữa các tổ hợp, tăng khai thác dữ liệu đã có và không yêu cầu thí sinh nộp lại giấy tờ, chứng chỉ đã có trên hệ thống.

Đề xuất không cộng điểm do trường tự quy định

Một nội dung đáng chú ý là dự thảo đề xuất không sử dụng điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định cho thành tích, chứng chỉ hoặc tiêu chí bổ sung.

Bộ GD-ĐT cho rằng điểm cộng có thể tạo bất bình đẳng do cơ hội tiếp cận chứng chỉ, kỳ thi hoặc hoạt động được cộng điểm khác nhau theo điều kiện kinh tế, địa bàn và khả năng chi trả. Cùng một loại chứng chỉ cũng có thể được quy đổi, cộng điểm và áp dụng tổ hợp khác nhau giữa các trường.

Dự thảo không bãi bỏ điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng chính sách và không ảnh hưởng đến xét tuyển thẳng theo Quy chế.

Với chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, thí sinh vẫn có thể được quy đổi vào môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai hoặc sử dụng để chứng minh yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ.

Gắn tuyển sinh sau đại học với năng lực đào tạo

Đối với đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, dự thảo chuyển trọng tâm từ một trần kỹ thuật cứng sang nguyên tắc số lượng tuyển sinh không vượt quá năng lực đào tạo thực tế của cơ sở. Năng lực này phải được chứng minh bằng đội ngũ giảng viên, người hướng dẫn, chương trình, cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu, bảo đảm chất lượng và kết quả đào tạo.

Đối với cơ sở giáo dục đại học trọng điểm hoặc cơ sở đang thực hiện đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự thảo cho phép chủ động xây dựng lộ trình đến năm 2030 để người học sau đại học đạt tối thiểu 20% tổng số người học.

Dự thảo hiện đang được lấy ý kiến. Bộ GD-ĐT cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tác động, lắng nghe ý kiến của thí sinh, cơ sở đào tạo và chuyên gia trước khi ban hành