Bộ GD-ĐT đề xuất tối đa 30 người học/nhà giáo, tối thiểu 12m² đất/người học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa đăng tải dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT ngày 29/4/2026 về ban hành chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo được xây dựng nhằm bảo đảm thống nhất với Nghị định số 361/2026/NĐ-CP ngày 17/9/2026 của Chính phủ, đồng thời làm rõ một số yêu cầu về đội ngũ, cơ sở vật chất và quản trị của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo dự thảo, số lượng nhà giáo phải đáp ứng yêu cầu theo quy mô đào tạo, bảo đảm tỷ lệ tối đa 30 người học trên một nhà giáo quy đổi.

Dự thảo Thông tư sửa đổi chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề xuất tỷ lệ tối đa 30 người học

Khi xác định tổng số nhà giáo quy đổi, ngoài nhà giáo cơ hữu còn tính nhà giáo đồng cơ hữu, nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu, nhà giáo thỉnh giảng và cán bộ quản lý có tham gia giảng dạy theo quy định. Với một số nhóm nhà giáo, việc quy đổi căn cứ vào khối lượng giảng dạy thực tế trong năm báo cáo.

Về cơ sở vật chất, dự thảo đề xuất cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có diện tích đất sử dụng hợp pháp, đáp ứng quy định của pháp luật và đạt tối thiểu 12m² đất trên một người học. Diện tích này được tính theo quy mô đào tạo cao nhất dự kiến trong chiến lược, kế hoạch phát triển của nhà trường, thay vì căn cứ vào số người học thực tế biến động từng năm.

Dự thảo cũng đề xuất phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, thực tập phải bảo đảm tổng diện tích sàn sử dụng phục vụ đào tạo tối thiểu 3,5m² trên một người học quy đổi. Các phòng học, phòng thực hành, thực tập phải phù hợp với chương trình đào tạo, quy mô và cơ cấu ngành, nghề, đồng thời đáp ứng yêu cầu về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo hộ.

Đáng chú ý, cách xác định diện tích phục vụ đào tạo được đề xuất chuyển từ tính theo “chỗ học” sang tính theo “người học”. Theo Bộ GD-ĐT, cách tiếp cận này nhằm phản ánh khả năng khai thác, sử dụng cơ sở vật chất và tạo điều kiện để cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động bố trí phòng học, phòng thực hành, thực tập phù hợp với chương trình và phương thức đào tạo.

Về quản trị, dự thảo yêu cầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chiến lược, kế hoạch phát triển phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển. Nội dung yêu cầu về “sứ mạng, mục tiêu” trong quy định hiện hành được đề xuất lược bỏ do có nội dung trùng lặp.

Một số văn bản phục vụ hoạt động của nhà trường cũng được làm rõ, gồm quy chế tổ chức, hoạt động; kế hoạch tuyển sinh; kế hoạch giáo dục, đào tạo; kế hoạch nhiệm vụ năm học; quy định về chế độ làm việc của nhà giáo; quy chế văn bằng, chứng chỉ và các quy định nội bộ khác thuộc thẩm quyền.

Dự thảo đồng thời quy định rõ hơn căn cứ dữ liệu để đánh giá mức độ đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của toàn cơ sở giáo dục nghề nghiệp; với các yêu cầu liên quan đến tổ chức đào tạo, sử dụng dữ liệu các chương trình đào tạo cấp văn bằng trong năm báo cáo.

Bộ GD-ĐT cho biết việc cụ thể hóa các yêu cầu về đội ngũ, cơ sở vật chất và quản trị nhằm giúp các tiêu chí của Chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể đo lường, kiểm chứng và áp dụng thống nhất; đồng thời tạo căn cứ để các cơ sở tự đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo.