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Suất ăn bán trú ở Hà Nội bị ví “giống tóp mỡ”: Dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp

Thứ Bảy, 22:28, 26/09/2026
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VOV.VN - Sau kiểm tra, UBND xã Quảng Bị, Hà Nội yêu cầu hai trường tiểu học dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn do chưa cập nhật đầy đủ dữ liệu để truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Ngày 26/9, UBND xã Quảng Bị yêu cầu Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và Trường Tiểu học Quảng Bị 2 dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn tại trường với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Thăng Long.

Động thái này được đưa ra sau đợt kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn.

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Hình ảnh khay thịt bị phụ huynh phản ánh suất ăn “toàn tóp mỡ” tại bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Quảng Bị 1, Hà Nội.

Trước đó, ngày 24/9, Đoàn kiểm tra số 04 kiểm tra, làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Thăng Long. Kết quả cho thấy doanh nghiệp đã cập nhật một số thông tin cơ bản trên hệ thống từ ngày 23/9, nhưng chưa cập nhật thông tin lô hàng và chưa xác nhận kho hàng sau khi khai báo đầy đủ dữ liệu.

Do đó, tại thời điểm kiểm tra, đơn vị chưa thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm. UBND xã Quảng Bị cho rằng điều này ảnh hưởng đến tính liên tục của dữ liệu từ đơn hàng, lô hàng, nhà cung cấp đến thực phẩm sử dụng tại trường.

UBND xã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện việc dừng hợp đồng. Đồng thời, địa phương cho biết sẽ triển khai phương án thay thế trong thời gian sớm nhất để các trường lựa chọn nhà cung cấp mới, bảo đảm bữa ăn bán trú không bị gián đoạn.

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Phụ huynh kiểm tra, giám sát thực phẩm đầu vào tại Trường tiểu học Quảng Bị 1 (Ảnh Phụ huynh cung cấp)

Trước đó, vụ việc được chú ý sau phản ánh về món thịt trong suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 có hình dạng, màu sắc giống “tóp mỡ”.

Theo kết quả kiểm tra được địa phương công bố, một số nội dung phản ánh chưa chính xác, trong khi phản ánh về định lượng suất ăn chưa bảo đảm theo mức giá 40.000 đồng/suất là có cơ sở.

Đối với thịt lợn, cơ quan chức năng cho biết thực phẩm có hồ sơ, biên bản giao nhận và tại thời điểm kiểm tra không phát hiện mùi lạ hoặc dấu hiệu bất thường.

Nhà trường giải thích món ăn bị hiểu lầm là “tóp mỡ” thực chất là thịt chiên vừng. Trong quá trình chế biến, nhân viên nhà bếp chiên quá lửa khiến miếng thịt bị quắt lại.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Bị 1 Lê Thị Tuyết cho biết thịt lợn nhập vào trường gồm thịt ba chỉ, thịt mông và chân giò, có mã QR truy xuất nguồn gốc. Chính quyền địa phương sau đó yêu cầu lấy mẫu thực phẩm gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm.

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Trường học cần làm gì để bữa ăn bán trú không trở thành nỗi lo?

VOV.VN - Ngay đầu năm học 2026-2027, một số phản ánh tại Hà Nội về suất ăn bán trú ít, giao chậm, thiếu cơm, chất lượng thực phẩm khiến phụ huynh băn khoăn, lo lắng. Vấn đề đặt ra là kiểm soát thế nào để suất ăn đến đúng giờ, đủ định lượng, an toàn và nếu có vấn đề, ai kiểm tra, xử lý?

PV/VOV.VN
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