Bộ GD-ĐT dự kiến không để Ban phụ huynh quản lý tiền

Không hình thành quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Bộ GD-ĐT cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo thông tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giáo dục giữa gia đình với cơ sở giáo dục.

Trong đó, việc hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh là một nội dung được nhiều sở GD-ĐT góp ý.

Các địa phương đề nghị làm rõ ranh giới giữa hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện với các khoản thu, tài trợ cho cơ sở giáo dục; đồng thời không để Ban đại diện trở thành chủ thể huy động, thu hoặc quản lý tiền.

Theo hướng chỉnh sửa, Ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. (Ảnh mimh họa)

Tiếp thu ý kiến này, cơ quan chủ trì soạn thảo cho biết sẽ chỉnh sửa dự thảo theo hướng không tiếp tục quy định cơ chế hình thành kinh phí hoạt động do Ban đại diện trực tiếp thu, quản lý như trước đây.

Theo hướng chỉnh sửa, Ban đại diện cha mẹ học sinh không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ.

Dự thảo cũng sẽ phân định rõ việc hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện với tài trợ cho cơ sở giáo dục. Việc tài trợ cho cơ sở giáo dục thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan, không thuộc cơ chế hỗ trợ tự nguyện đối với hoạt động của Ban đại diện.

Các hình thức tài trợ có thể được thực hiện bằng hàng hóa, dịch vụ, thanh toán trực tiếp hoặc các hình thức hợp pháp khác theo quy định, nhưng không hình thành quỹ của Ban đại diện.

Theo Ban soạn thảo Bộ GD-ĐT, đây là một trong những nội dung được chỉnh lý nhằm phòng ngừa lạm thu, bảo đảm tính tự nguyện, công khai, minh bạch và đưa hoạt động của Ban đại diện về đúng vị trí, chức năng đại diện, kết nối và phối hợp.

Ban phụ huynh không can thiệp hoạt động chuyên môn

Bên cạnh vấn đề quản lý tiền, nhiều sở GD-ĐT cũng đề nghị xác định rõ vị trí, vai trò và phạm vi quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo đó, Ban đại diện không tham gia quản lý, điều hành, hoạt động chuyên môn hoặc đánh giá nhà giáo; đồng thời cần bổ sung trách nhiệm tiếp nhận, phản hồi kiến nghị và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Tiếp thu các ý kiến này, Ban soạn thảo cho biết sẽ chỉnh sửa theo hướng Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thực hiện vai trò đại diện, kết nối, tập hợp, phản ánh ý kiến và phối hợp với cơ sở giáo dục.

Ban đại diện không can thiệp vào quản trị, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của nhà trường và nhà giáo. Các quy định cũng sẽ phân định rõ quyền tham gia, góp ý, phản ánh, kiến nghị của cha mẹ học sinh với thẩm quyền quản trị, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Mục tiêu là bảo đảm sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường nhưng không làm thay đổi hoặc thay thế trách nhiệm, thẩm quyền của các chủ thể theo quy định pháp luật.

Dự thảo mới nhất sau khi được chỉnh sửa, tiếp thu các ý kiến góp ý hiện chưa được Bộ GD-ĐT công bố. Cuối tháng 7, Bộ GD-ĐT lấy ý kiến các cơ sở giáo dục đối với dự thảo thông tư ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giáo dục giữa gia đình với cơ sở giáo dục, thay thế Thông tư 55 ban hành cách đây 15 năm.

Nhiều năm qua, việc duy trì hay giải tán Ban đại diện cha mẹ học sinh thường được dư luận quan tâm, đặc biệt vào đầu năm học, khi vấn đề lạm thu tại một số trường được phản ánh.