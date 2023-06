Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác thi THPT năm 2023 tại Quảng Ninh

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2023, Quảng Ninh có 1 Hội đồng thi với 37 điểm thi đặt tại các cơ sở giáo dục đáp ứng các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Địa phương này có hơn 16.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong đó, phần lớn là thí sinh thi tốt nghiệp và sử dụng kết quả thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; hơn 2.000 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp; hơn 400 thí sinh chỉ thi tuyển sinh.

Với hơn 700 phòng thi, tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 2.700 giáo viên, cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi. Do đặc thù có địa bàn trải rộng, phức tạp về vị trí địa lý nên một số Điểm thi của tỉnh Quảng Ninh phải đặt tại vùng hải đảo, xa trung tâm như: Điểm thi THPT Cô Tô (huyện đảo Cô Tô); Điểm thi THPT Quan Lạn (huyện đảo Vân Đồn).

Bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết: việc vận chuyển đề thi, bài thi; di chuyển cán bộ trông thi bằng tàu thủy sẽ gặp khó khăn nếu thời tiết xấu.

"Miền núi, vùng xa nếu có xảy ra sạt lở thì chúng tôi cũng khắc phục nhanh nhưng tại 2 điểm thi tuyến đảo THPT Quan Lạn và Cô Tô thì phương tiên duy nhất đi lại là tàu thủy và nếu sóng, gió cấp 3 thì không có tàu thuyền ra được thì cần phải có phương tiện chuyên dụng", bà Thúy cho biết.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT 2023 tại Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Quảng Ninh cho kỳ thi đặc biệt quan trọng, nhất là về cơ sở vật chất, cán bộ tới các phương án hỗ trợ thí sinh ở vùng xa, vùng biên giới, hải đảo có thể đến điểm thi an toàn, đúng giờ thi.

Để đảm bảo công tác thi THPT năm 2023 diễn ra an toàn, đạt kết quả tốt nhất, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị: "Cần tập trung an toàn cho đề thi và bài thi. Nhất là việc quản lý những thông tin thất thiệt liên quan đến đề thi, tránh ảnh hưởng lớn tới các thí sinh. An ninh phòng thi, chống việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận, quay cóp, đảm bảo công bằng cho các thí sinh"./.