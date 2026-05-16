Bộ GD&ĐT bãi bỏ thủ tục kiểm định chất lượng đại học

Theo quyết định, Bộ GD&ĐT bãi bỏ 1 thủ tục hành chính cấp Trung ương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là “Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học”, mã số thủ tục 2.000786.

Thủ tục này được quy định tại Thông tư số 20/2026/TT-BGDĐT ngày 3/5/2026 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Việc bãi bỏ nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (Ảnh minh họa)

Đồng thời, nội dung liên quan đến thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học” tại Quyết định số 2000/QĐ-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục cũng hết hiệu lực thi hành.

Theo Quyết định 1180/QĐ-BGDĐT, Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT cùng các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ GD&ĐT cho biết việc bãi bỏ này nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.