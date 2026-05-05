Những mốc thời gian then chốt trong xét tuyển đại học 2026

Thứ Ba, 14:31, 05/05/2026
VOV.VN - Thí sinh xét tuyển đại học thực hiện đăng kí, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h00 ngày 14/7/2026. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần, nhưng phải hoàn tất trước thời hạn quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026, áp dụng thống nhất trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Hướng dẫn năm nay tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đăng kí xét tuyển hoàn toàn trực tuyến, đồng thời tăng cường yêu cầu về tính chủ động và trách nhiệm của thí sinh.

Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng kí xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (đến thời điểm hiện tại). Toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đều phải được đăng kí trên hệ thống để xử lí chung.

Quy định này áp dụng thống nhất kể cả trong trường hợp thí sinh đã tham gia xét tuyển theo các phương thức riêng của cơ sở đào tạo (nếu có). Việc xử lí nguyện vọng tập trung nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh.

Thí sinh được đăng kí tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, đối với các thí sinh đăng kí xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1-5. Thứ tự nguyện vọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả trúng tuyển.

Thí sinh thực hiện đăng kí, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h00 ngày 14/7/2026. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần, nhưng phải hoàn tất trước thời hạn quy định.

Ngay sau đó, từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 21/7/2026, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng kí.

Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h00 ngày 21/8/2026 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.

Chủ động, chính xác – yêu cầu xuyên suốt với mỗi thí sinh

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh yêu cầu thí sinh phải khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin đã cung cấp trên Hệ thống. Các thông tin liên quan đến khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, chứng chỉ… cần được rà soát kĩ và có minh chứng đầy đủ.

Thí sinh cần sử dụng tài khoản được cấp để kiểm tra thông tin học tập (học bạ) trên Hệ thống và kịp thời đề nghị điều chỉnh nếu phát hiện sai sót trước thời hạn quy định.

Đối với thí sinh tự do chưa có tài khoản, việc đăng kí thông tin cá nhân để được cấp tài khoản phải hoàn thành trong khoảng thời gian từ ngày 1/5 đến 20/5/2026.

Để hỗ trợ thí sinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT chỉ đạo các trường THPT bố trí phòng máy tính có kết nối Internet, đồng thời cử cán bộ trực hướng dẫn trong suốt thời gian tuyển sinh.

Đáng chú ý, việc xác nhận thông tin ưu tiên của thí sinh được thực hiện trên cơ sở kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp giảm yêu cầu nộp giấy tờ và hạn chế sai sót trong xác nhận thông tin.

Việc tiếp tục vận hành Hệ thống xét tuyển chung với quy trình đăng kí hoàn toàn trực tuyến không chỉ bảo đảm công bằng, minh bạch trong tuyển sinh mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với sự chủ động, trách nhiệm của mỗi thí sinh trong việc lựa chọn và đăng kí nguyện vọng.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Bắt đối tượng lừa tiền "chạy" trúng tuyển đại học
VOV.VN - Qua làm việc với cơ quan công an, Trương Ngọc Hoàng thừa nhận hành vi lừa đảo đối với Đỗ Ngọc Thạch và đã chiếm đoạt số tiền hơn 130 triệu đồng.

Tuyển sinh đại học 2026: Ổn định quy chế, vì sao vẫn còn "điểm nghẽn"?
VOV.VN - Dù tuyển sinh đại học tiếp tục ổn định nhưng nhiều cơ sở đào tạo cho rằng cần hoàn thiện quy chế theo hướng rõ ràng, thống nhất hơn để đảm bảo quyền lợi thí sinh. Đặc biệt chiến lược tuyển sinh ổn định trong dài hạn để học sinh chủ động chuẩn bị và hạn chế rủi ro mất cơ hội.

Tuyển sinh đại học 2026: Ổn định, siết ngưỡng đầu vào
VOV.VN - Ngày 20/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyển sinh đại học toàn quốc năm 2026. Tại hội nghị, bên cạnh việc tổng kết, đánh giá công tác tuyển sinh năm 2025, Bộ cũng công bố thông tin về công tác tuyển sinh đại học năm 2026.

