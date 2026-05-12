  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thí sinh dễ “mất suất đại học” vì 3 sai lầm khi đăng ký nguyện vọng

Thứ Ba, 10:37, 12/05/2026
VOV.VN - Dù đủ điểm trúng tuyển, nhiều thí sinh vẫn có thể vuột mất cơ hội vào đại học do những lỗi tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 sai lầm phổ biến gồm không xác nhận OTP, sắp xếp nguyện vọng thiếu chiến lược và quên nộp lệ phí xét tuyển.

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), qua thống kê các mùa tuyển sinh, thí sinh thường mắc 3 nhóm lỗi phổ biến.

Thứ nhất, không hoàn tất quy trình đăng ký. Nhiều em sau khi nhập nguyện vọng nhưng quên bước cuối cùng là xác nhận bằng mã OTP, dẫn đến hồ sơ ở trạng thái “treo” dù tưởng đã hoàn thành.

Thứ hai, sắp xếp nguyện vọng thiếu chiến thuật. Có thí sinh đăng ký theo cảm tính, theo thông tin truyền miệng hoặc phong trào; thậm chí chỉ cần nhầm mã ngành, mã trường cũng có thể dẫn đến trượt đáng tiếc, kể cả khi đủ điểm đỗ.

Đăng ký xét tuyển đại học là bước quan trọng, thí sinh cần tìm hiểu kỹ và thực hiện đúng quy trình

Thứ ba, sơ suất trong nộp lệ phí xét tuyển. Việc quên hoặc chưa nộp lệ phí khiến hệ thống không công nhận hoàn tất đăng ký.

Ngoài ra, cũng có những trường hợp hy hữu như quên thời hạn đăng ký nguyện vọng do không theo dõi sát thông tin tuyển sinh.

“Đăng ký xét tuyển đại học là bước quan trọng, thí sinh cần tìm hiểu kỹ, chuẩn bị cẩn thận và thực hiện đúng quy trình”, đại diện Bộ GD&ĐT lưu ý.

Cùng vấn đề này, một chuyên gia tuyển sinh cho biết, nhiều thí sinh đã lựa chọn đúng nguyện vọng nhưng sắp xếp thiếu hợp lý. Theo đó, nên phân nhóm nguyện vọng gồm: nhóm “mơ ước”, nhóm phù hợp với năng lực và nhóm an toàn để tăng cơ hội trúng tuyển và tối ưu lựa chọn.

Thu Hằng/VOV.VN
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Chiến thuật ôn thi và làm bài để đạt điểm Tiếng Anh cao

VOV.VN - Theo TS Đỗ Thị Hồng Liên, đề thi Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được biên soạn theo cấu trúc mới, phù hợp với chương trình GDPT 2018. Đề thi chủ yếu tập trung vào việc đánh giá năng lực ngôn ngữ thực tế của thí sinh, thay vì kiến thức lý thuyết thuần túy.

VOV.VN - Theo TS Đỗ Thị Hồng Liên, đề thi Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được biên soạn theo cấu trúc mới, phù hợp với chương trình GDPT 2018. Đề thi chủ yếu tập trung vào việc đánh giá năng lực ngôn ngữ thực tế của thí sinh, thay vì kiến thức lý thuyết thuần túy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Hơn 1,22 triệu thí sinh, 98,45% đăng ký trực tuyến

VOV.VN - Theo Bộ GD&ĐT, tính đến 17h ngày 5/5, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có 63.844 thí sinh tự do. Đáng chú ý, hình thức đăng ký trực tuyến chiếm tới 98,45%, cho thấy xu hướng số hóa ngày càng rõ nét trong công tác tổ chức kỳ thi.

VOV.VN - Theo Bộ GD&ĐT, tính đến 17h ngày 5/5, cả nước có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có 63.844 thí sinh tự do. Đáng chú ý, hình thức đăng ký trực tuyến chiếm tới 98,45%, cho thấy xu hướng số hóa ngày càng rõ nét trong công tác tổ chức kỳ thi.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Những thay đổi quan trọng, thí sinh không thể bỏ qua

VOV.VN - Giữ nguyên cấu trúc đề thi nhưng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có 6 thay đổi đáng chú ý từ lịch thi, giấy tờ đến quy chế phúc khảo và điều kiện xét tuyển đại học, tác động trực tiếp đến thí sinh.

VOV.VN - Giữ nguyên cấu trúc đề thi nhưng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có 6 thay đổi đáng chú ý từ lịch thi, giấy tờ đến quy chế phúc khảo và điều kiện xét tuyển đại học, tác động trực tiếp đến thí sinh.

