Thí sinh dễ “mất suất đại học” vì 3 sai lầm khi đăng ký nguyện vọng

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), qua thống kê các mùa tuyển sinh, thí sinh thường mắc 3 nhóm lỗi phổ biến.

Thứ nhất, không hoàn tất quy trình đăng ký. Nhiều em sau khi nhập nguyện vọng nhưng quên bước cuối cùng là xác nhận bằng mã OTP, dẫn đến hồ sơ ở trạng thái “treo” dù tưởng đã hoàn thành.

Thứ hai, sắp xếp nguyện vọng thiếu chiến thuật. Có thí sinh đăng ký theo cảm tính, theo thông tin truyền miệng hoặc phong trào; thậm chí chỉ cần nhầm mã ngành, mã trường cũng có thể dẫn đến trượt đáng tiếc, kể cả khi đủ điểm đỗ.

Thứ ba, sơ suất trong nộp lệ phí xét tuyển. Việc quên hoặc chưa nộp lệ phí khiến hệ thống không công nhận hoàn tất đăng ký.

Ngoài ra, cũng có những trường hợp hy hữu như quên thời hạn đăng ký nguyện vọng do không theo dõi sát thông tin tuyển sinh.

“Đăng ký xét tuyển đại học là bước quan trọng, thí sinh cần tìm hiểu kỹ, chuẩn bị cẩn thận và thực hiện đúng quy trình”, đại diện Bộ GD&ĐT lưu ý.

Cùng vấn đề này, một chuyên gia tuyển sinh cho biết, nhiều thí sinh đã lựa chọn đúng nguyện vọng nhưng sắp xếp thiếu hợp lý. Theo đó, nên phân nhóm nguyện vọng gồm: nhóm “mơ ước”, nhóm phù hợp với năng lực và nhóm an toàn để tăng cơ hội trúng tuyển và tối ưu lựa chọn.