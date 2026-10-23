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Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về thi tuyển lớp 10 bằng hai môn

Thứ Sáu, 11:53, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

Bộ GD&ĐT sáng 23/10 công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp nhằm lấy ý kiến góp ý rộng rãi, trong đó có nội dung thi tuyển lớp 10 với hai môn Toán và Ngữ văn.

 

Bộ GD&ĐT dự kiến tiếp nhận học sinh vào lớp 10 bằng ba phương thức: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

Trong đó, xét tuyển căn cứ kết quả rèn luyện và học tập các năm học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS để xét.

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Phương án thi tuyển sẽ chỉ còn hai môn gồm: Toán và Ngữ văn, khác với hiện nay là 3 bài thi (Toán, Ngữ văn và môn thi/ bài thi thứ ba).

Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn 120 phút, môn Toán 90 phút hoặc 120 phút.

Nội dung thi tuyển không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Bộ GD&ĐT dự kiến tiếp nhận học sinh vào lớp 10 bằng ba phương thức: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

Phương thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển được xác định trên cơ sở dự báo số lượng học sinh đăng ký, chỉ tiêu, khả năng tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục và điều kiện thực tế. Các nội dung này được xác định trong kế hoạch tiếp nhận học sinh đầu cấp do UBND cấp tỉnh phê duyệt và công khai trước thời hạn đăng ký.

Sở GD&ĐT tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo kế hoạch đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Thay tuyển sinh bằng "tiếp nhận" học sinh đầu cấp

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo Thông tư đổi mới cách tiếp cận từ “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp”, mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

“Tiếp nhận học sinh đầu cấp” được đặt trên cơ sở địa bàn, đối tượng, điều kiện và khả năng tiếp nhận đã được xác định, trong đó trách nhiệm của hệ thống giáo dục là chủ động bố trí chỗ học phù hợp cho học sinh.

Do đó, dự thảo quy định không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kì hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận trẻ em vào lớp.

Đối với lớp 1, không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn đầu vào, phân loại lớp.

Đối với lớp 6, không phân loại, tuyển chọn, trừ trường hợp cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh có thành tích nổi bật để phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của địa phương thì được tiếp nhận bằng phương thức xét tuyển theo quy định.

Theo Hà Linh/Tiền phong
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