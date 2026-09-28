Dự thảo thi lớp 10 với 2 môn: Đề xuất môn Ngoại ngữ theo đặc thù TP.HCM

Lo lắng áp lực tăng hơn

Nói về dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc chỉ thi hai môn vào lớp 10, Minh Anh, học sinh Trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn đồng tình quan điểm của dự thảo này và cho rằng, học sinh sẽ có thêm thời gian rèn luyện đều 2 môn để điểm thi được cải thiện hơn.

Minh Anh cho rằng, việc học tiếng Anh cũng phụ thuộc vào tài năng, năng khiếu, cũng như sở thích của từng bạn. "Nếu không thích mà thêm môn thứ 3 thì điểm sẽ giảm xuống chứ không có lợi. Còn nếu học sinh thực sự thích học tiếng Anh sẵn rồi thì có thi thêm môn hay không thi thì vẫn giỏi tiếng Anh thôi", Minh Anh nói.

Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM diễn ra vào tháng 6 hằng năm

Còn Ngọc Trâm, học sinh lớp 9 Trường THCS Phú Mỹ (phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh cũ) cho biết, em đã ôn tập 3 môn thi vào lớp 10 từ đầu hè năm nay. Theo em, nhiều bạn học sinh hiện nay chú trọng vào môn tiếng Anh một phần vì có thể trong 2 môn Toán và Ngữ văn, có môn không phải là thế mạnh. Do đó, tiếng Anh cũng là môn để kéo điểm trong 3 môn khi thi vào lớp 10.

"Theo em nếu còn 2 môn thì độ phân hoá đề sẽ cao và khó hơn nhiều, sự cạnh tranh cũng tăng hơn nữa do khoá năm nay thi vào lớp 10 cũng đông hơn", Trâm nói.

Còn với chị Dương Thị Kim Hồng (phường Cầu Ông Lãnh), có con đang học lớp 9 thì không đồng tình với việc áp dụng phương án thi hai môn vào lớp 10 ngay từ năm nay. Chị Hồng cho biết, con chị đã bắt đầu ôn tập ba môn dự kiến thi vào lớp 10 từ tháng 6, dù đến nay chưa biết phương án năm nay ra sao. Theo chị, việc thay đổi số môn thi vào thời điểm này có thể gây xáo trộn kế hoạch học tập.

Chị Hồng cho rằng phương án thi nên được duy trì ổn định, đồng thời công bố sớm để học sinh có sự chuẩn bị từ đầu. Đặc biệt, với môn tiếng Anh, con chị Hồng đã có quá trình chuẩn bị từ lớp 6.

"Tôi thấy 2 môn nhiều khi còn áp lực hơn cho các con. Với 3 môn, như môn tiếng Anh sẽ gánh được 2 môn còn lại. Áp lực hơn nữa là Sở Giáo dục và Đào tạo không thông báo từ sớm những môn thi vào 10, nếu thông báo sớm, tôi nghĩ các con sẽ đỡ áp lực hơn", phụ huynh này nói.

Môn thi đặc thù cho địa phương

Trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, lãnh đạo một số trường cho rằng cần xem xét việc đưa môn Ngoại ngữ vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Ông Nguyễn Long Giao, Hiệu trưởng Trường THCS Bình An (phường Bình Đông, quận 8 cũ), cho rằng việc tổ chức thi hai môn vào lớp 10 phù hợp với mục tiêu giảm áp lực thi cử cho học sinh. Tuy nhiên, phương án thi cần được công bố sớm để học sinh và phụ huynh có thời gian chuẩn bị, xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.

“Học sinh có thi mới học. Nếu không thi, việc dành thời gian và sự quan tâm cho tiếng Anh sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ nên xem xét đặc thù ở các thành phố lớn như TP.HCM. Bởi nếu không thi, theo tôi, sẽ ảnh hưởng đến việc đầu tư cho việc học ngay từ đầu cấp THCS, đặc biệt là môn tiếng Anh", vị hiệu trưởng này nói thêm.

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Đồng tình với quan điểm trên, một nguyên lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng cho rằng, quy định chung chỉ tổ chức thi hai môn Toán và Ngữ văn là phù hợp yêu cầu giảm áp lực cho học sinh.

Với những địa phương có điều kiện, nhu cầu đặc thù có thể nghiên cứu phương án tổ chức thêm môn Ngoại ngữ dựa trên cơ sở, điều kiện và nhu cầu thực tế của từng địa phương. Tuy nhiên, phương án này cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, chấp thuận dựa trên đề xuất cụ thể, có cơ sở chính đáng từ địa phương.