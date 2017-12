Bộ GTVT yêu cầu làm rõ trách nhiệm Tổng thầu Trung Quốc

Đó là thông tin mà Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông - Người phát ngôn của Bộ GTVT cho biết liên quan đến vụ việc tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy lan truyền trên mạng và Ban QLDA Đường sắt đô thị có báo cáo gửi Bộ GTVT.

Những hình ảnh bị vẽ lên tàu Cát Linh - Hà Đông.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ GTVT lập tức chỉ đạo Ban quản lý dự án đường sắt nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Việc đối tượng xâm nhập công trường và có hành vi vẽ bậy lên tàu là vi phạm pháp luật nhưng đơn vị thực hiện dự án, Tổng thầu EPC - Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc xem quá trình quản lý như thế nào, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.

"Cần kiểm tra quy trình quản lý của Tổng thầu như thế nào khi để sự việc xảy ra bên trong công trường mà bảo vệ không hề hay biết", ông Nguyễn Ngọc Đông nói.

Thứ trưởng Bộ GTVT cho rằng: Cần kiểm tra quy trình quản lý của Tổng thầu như thế nào khi để sự việc xảy ra bên trong công trường mà bảo vệ không hề hay biết.

Thứ trưởng Đông cho rằng: “Việc đối tượng xâm nhập vào công trường và tiếp cận tàu Cát Linh – Hà Đông là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu phá hoại tài sản. Hành vi của đối tượng là đột nhập vào công trường vẽ bậy lên tàu sẽ gây ảnh hưởng đến cả tiến độ của dự án sau này”.

Cũng theo Thứ trưởng Đông, Bộ GTVT đã yêu cầu Ban quản lý Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông có thông báo cụ thể, công khai đến các cơ quan thông tấn báo chí về sự việc.

Ngày 26/12, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều hình ảnh về một số toa xe của đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy kín một bên hông và phía trước đầu tàu.

Ngay sau đó, Ban QLDA Đường sắt đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường, đồng thời có văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố Hà Nội và công an các quận nơi có dự án đi qua để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Ban QLDA cũng đã đề nghị công an điều tra hành vi phá hoại tài sản./.

