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Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng

Chủ Nhật, 12:03, 08/11/2026
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VOV.VN - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Ánh giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, BSCKII Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Ánh trong quá trình công tác, đồng thời nhấn mạnh việc bổ nhiệm bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của lãnh đạo thành phố và Sở Y tế đối với quá trình công tác, năng lực và tinh thần trách nhiệm của đồng chí.

Trên cương vị mới, lãnh đạo Sở Y tế kỳ vọng đồng chí tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, tinh thần đổi mới và sáng tạo; cùng tập thể Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động xây dựng Bệnh viện ngày càng đoàn kết, vững mạnh; chú trọng phát triển chuyên môn sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh và khẳng định vai trò của Bệnh viện chuyên khoa Mắt trong hệ thống y tế thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung -Tây Nguyên.

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Giám đốc Sở Y tế thành phố phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Ánh bày tỏ cảm ơn các cấp lãnh đạo, viên chức, người lao động Bệnh viện đã dành sự tin tưởng đối với mình. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng, nâng cao năng lực quản lý, phát huy tinh thần trách nhiệm và mong nhận được sự chỉ đạo quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo thành phố, Lãnh đạo Sở Y tế, sự đoàn kết, đồng hành, đồng lòng và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện  chung tay xây dựng và phát triển bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh sinh năm 1976, quê quán thành phố Đà Nẵng. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Mắt thành phố Đà Nẵng.

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Y tế Đà Nẵng hướng đến Trung tâm y tế chất lượng cao

VOV.VN - Từ tháng 10/2025 đến nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện thành công 4 ca ghép gan từ người hiến sống. Đây cũng là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật ghép gan, đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực y tế chất lượng cao.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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