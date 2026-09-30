Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ nhiệm Cục trưởng và Cục phó Cục Biến đổi khí hậu

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Tuấn Quang đang làm Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu. Cùng với đó, ông Bùi Đức Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Quang giữ chức Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu và ông Bùi Đức Hiếu giữ chức Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Trọng Yên trao quyết định và chúc mừng hai cán bộ được giao trọng trách mới, đồng thời đánh giá đây là sự tín nhiệm cao của Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ.

Giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng và tân Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Thứ trưởng Lê Trọng Yên đề nghị tập thể lãnh đạo Cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh hiện nay, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đang nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Trong đó, các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế, chuẩn bị tham dự Hội nghị COP31 và triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới là những nội dung quan trọng.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Tuấn Quang

Thứ trưởng Lê Trọng Yên yêu cầu Cục Biến đổi khí hậu tập trung hoàn thiện các quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng, hoàn thiện các nghị định, thông tư thuộc phạm vi quản lý của Cục. Cục cũng cần phối hợp chặt chẽ với Cục Môi trường để triển khai hiệu quả các nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường, đặc biệt là những quy định liên quan đến phát triển thị trường carbon.

Thứ trưởng Lê Trọng Yên trao quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Đức Hiếu

Thứ trưởng Lê Trọng Yên yêu cầu lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu đổi mới phương thức làm việc, nâng cao tính chủ động, bản lĩnh và trách nhiệm của lãnh đạo Cục. Việc đánh giá công việc cần được thực hiện bằng các chỉ số cụ thể, đo đếm bằng kết quả, chất lượng và hành động thực tế, qua đó bảo đảm công tác tham mưu cho Thứ trưởng phụ trách và Bộ trưởng kịp thời, hiệu quả.

Cán bộ công nhân viên chúc mừng lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Nguyễn Tuấn Quang bày tỏ vinh dự và cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng, các Thứ trưởng, lãnh đạo Cục Biến đổi khí hậu tiền nhiệm cùng cán bộ, công chức Cục Biến đổi khí hậu và Vụ Hợp tác quốc tế đã đồng hành, ủng hộ và tin tưởng. Ông Nguyễn Tuấn Quang cho biết, Cục Biến đổi khí hậu sẽ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm và tập trung triển khai những nhóm công việc cụ thể trong thời gian tới.