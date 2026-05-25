Bộ trưởng Bộ Xây dựng đốc thúc các tỉnh đầu tư dự án cao tốc Pleiku - Gia Nghĩa

Sáng 25/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa. Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cùng nhà đầu tư đề xuất dự án thống nhất đánh giá việc điều chỉnh tiến trình đầu tư tuyến cao tốc trước năm 2030 là phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của khu vực.

Tuyến cao tốc giữ vai trò trục kết nối chiến lược

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa không chỉ mở rộng không gian phát triển cho các địa phương sau sáp nhập tỉnh mà còn đóng vai trò là trục giao thông chiến lược của khu vực Tây Nguyên.

“Dự án sẽ tạo thuận lợi trong kết nối vùng, đưa sản phẩm nông nghiệp tới các cảng biển, phát huy tiềm năng hệ thống cảng biển tại các địa phương, đồng thời tăng cường kết nối qua các cửa khẩu, bảo đảm quốc phòng, an ninh”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Thống nhất chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư đề xuất là Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai phải triển khai dự án bài bản, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý. Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý: “Đã cam kết là phải làm, làm bài bản, không được thiếu cơ sở pháp lý”.

Bộ trưởng cũng giao các cơ quan chuyên môn của Bộ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với số liệu chính xác, đặc biệt là tổng mức đầu tư. Cùng với đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh thống nhất đề xuất của các địa phương về việc báo cáo Thủ tướng giao Bộ Xây dựng làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chủ trì nghiên cứu, triển khai dự án.

“Ngay sau cuộc họp này, Thường vụ hoặc Thường trực Tỉnh ủy của 3 tỉnh cần có văn bản báo cáo Chính phủ, trong đó cam kết bố trí nguồn vốn tham gia dự án. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp hoàn thiện hồ sơ để sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”, Bộ trưởng nói.

Nhà đầu tư cam kết đẩy nhanh thủ tục. các địa phương cam kết tham gia nguồn lực

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê An Tuấn cũng thống nhất sự cần thiết đầu tư dự án, song đề nghị các địa phương và nhà đầu tư tiếp tục rà soát kỹ tiềm năng, lợi thế phát triển gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời tính toán chính xác suất vốn đầu tư và phương án huy động nguồn lực.

Bộ Xây dựng cho rằng, việc điều chỉnh quy hoạch đầu tư tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa là phù hợp với điều kiện thực tiễn, mở rộng không gian phát triển cho các địa phương sau sáp nhập tỉnh.

Lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng đều cho rằng việc giao Bộ Xây dựng làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ giúp bảo đảm tính đồng bộ, tiến độ và chất lượng đối với dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết địa phương cam kết phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và bố trí khoảng 3.000 tỷ đồng vốn tham gia dự án.

“Chúng tôi thống nhất ưu tiên đầu tư theo phương thức PPP, sử dụng ngân sách Trung ương là chủ yếu, giao Bộ Xây dựng làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo đảm tính đồng bộ, tiến độ và chất lượng dự án”, ông Ngọc nói.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết Lâm Đồng hiện đang phải cân đối nguồn lực lớn cho nhiều dự án cao tốc trọng điểm như Liên Khương - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Tân Phú và nghiên cứu tuyến Gia Nghĩa - Chơn Thành. Tuy nhiên, địa phương vẫn sẽ nỗ lực bố trí ngân sách tham gia dự án vì mục tiêu phát triển chung.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, ông Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá tuyến cao tốc với chiều dài khoảng 126km đi qua địa bàn sẽ mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho địa phương.

Theo ông Triết, Đắk Lắk thống nhất triển khai dự án trong giai đoạn 2026 - 2030 theo phương thức PPP với tỷ lệ vốn 70 - 30 và cam kết bố trí 100% chi phí giải phóng mặt bằng, tương đương hơn 3.200 tỷ đồng.

Về phía doanh nghiệp, ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của Luật PPP.

Lãnh đạo doanh nghiệp đồng thời đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng xem xét giao doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất dự án, sớm xác định cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và giao Bộ Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư công cho giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa sẽ được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh trong giai đoạn trước mắt, kỳ vọng trở thành trục kết nối chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên và vùng duyên hải miền Trung.