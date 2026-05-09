  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Gia Lai kiến nghị Trung ương sớm bố trí vốn Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku

Thứ Bảy, 15:12, 09/05/2026
VOV.VN - Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai vừa kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 cho dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku nhằm bảo đảm tiến độ triển khai toàn tuyến.

Tại báo cáo số 2923/BC-BQLDA ngày 4/5, Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh Gia Lai thông tin: hiện các đơn vị thi công dự án đang gặp nhiều khó khăn trong việc xoay vòng nguồn vốn, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên vật liệu tăng mạnh.

Trong khi, nguồn vốn đối ứng từ địa phương đã được giải ngân gần hết, mà chưa được bố trí vốn Trung ương năm 2026, đã khiến công tác tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu bị chậm.

Cụ thể, tại Dự án thành phần 1, toàn bộ 724,83 tỷ đồng cho thi công và 420 tỷ đồng vốn tạm ứng từ ngân sách tỉnh phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã được giải ngân 100%.

Các đơn vị thi công tranh thủ triển khai các hạng mục cầu, hầm trước khi mùa mưa tới.

Đối với Dự án thành phần 3, địa phương đã giải ngân toàn bộ 511,458 tỷ đồng vốn được bố trí đến hết năm 2026. Riêng khoản vốn tạm ứng 600 tỷ đồng phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng hiện đã giải ngân hơn 95%.

Hiện nay, việc thiếu hụt nguồn vốn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến Dự án thành phần 2, đoạn tuyến dài nhất của cao tốc Quy Nhơn – Pleiku với chiều dài 68 km, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng.

Nếu không sớm được bố trí vốn Trung ương năm 2026, dự án sẽ không đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp trong quý II/2026 theo kế hoạch.

Thi công cọc nhồi làm móng cầu trên cao tốc.

Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku được đầu tư theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 43.734 tỷ đồng. Trong đó, vốn giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 897,5 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và tiền sử dụng đất của tỉnh Gia Lai.

Vốn giai đoạn 2026-2030 là 42.836,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương là trên 42.384 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 452,5 tỷ đồng.

Khẩn trương bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

VOV.VN - Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại tỉnh Gia Lai đã khởi công 2 tháng. Tuy nhiên, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đang đứng trước nguy cơ chậm so với kế hoạch. Tỉnh Gia Lai đang tập trung thực hiện các giải pháp, khẩn trương bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Nguyễn Thảo-VOV Tây Nguyên
Tag: cao tốc quy nhơn- pleiku đề xuất đầu tư công bổ sung gia lai
Khẩn trương bàn giao mặt bằng Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
Thông xe tạm tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (đoạn qua Đồng Nai) vào ngày 18/5
VOV.VN - Sáng 7/5, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai cùng đoàn kiểm tra của thành phố kiểm tra hiện trạng thi công dự án thành phần 1 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai đã yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa dự án vào khai thác tạm từ 18/5.

Khai thác 24/48 km cao tốc Chí Thạnh – Vân Phong qua Đắk Lắk từ 30/4
VOV.VN - Thông tin từ Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) cho biết Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk thông xe một phần và thống nhất đưa vào khai thác vào tối 30/4.

