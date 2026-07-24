English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ trưởng GD&ĐT: Xử lý nghiêm tiêu cực, chấm dứt bệnh thành tích trong giáo dục

Thứ Sáu, 18:40, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn yêu cầu xử lý nghiêm tiêu cực trong thi cử, chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích, hướng tới nền giáo dục “học thật, thi thật, nhân tài thật”. Những yêu cầu này được Bộ trưởng nêu tại Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT toàn quốc năm 2026.

Tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026 diễn ra ngày 23-24/7 tại Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính thực chất, trung thực trong giáo dục, trong đó đề cập đến những sai phạm xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay có nhiều ưu điểm, được tổ chức bài bản, nhẹ nhàng hơn, góp phần giảm áp lực cho học sinh và toàn xã hội. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng ở một số nơi vẫn xảy ra hiện tượng sai phạm và ngành Giáo dục cần nhìn nhận thẳng thắn cả nguyên nhân khách quan, chủ quan.

“Những người làm giáo dục đã nhận diện được những động lực tạo ra tiêu cực này chưa? Chúng ta đã làm hết sức mình và đã thể hiện đầy đủ sự tự trọng của mình chưa?”, Bộ trưởng đặt câu hỏi.

bo truong gd Dt xu ly nghiem tieu cuc, cham dut benh thanh tich trong giao duc hinh anh 1
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, ngành Giáo dục cần trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng hệ thống “học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật” (Ảnh: MOET)

Người đứng đầu ngành Giáo dục khẳng định, với những vấn đề liên quan đến đạo đức, chỉ có xử lý thật nghiêm bằng các quy định pháp luật mới có thể lấy lại sự công bằng, sự trung thực và độ tin cậy của kỳ thi. “Rất mong muốn và đang phối hợp với lãnh đạo các địa phương, các cơ quan chức năng để xử lý thật nghiêm”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Bộ trưởng nhấn mạnh, vấn đề không chỉ nằm ở một kỳ thi mà cần được xem xét trong từng công việc dạy học, quản lý giáo dục hằng ngày; từ những việc chưa làm đúng thực chất, còn xuề xòa, chưa nghiêm túc trong thực hiện kỷ cương. “Bằng tất cả sự tự trọng của những người làm giáo dục, các nhà giáo, chúng ta cần từng bước đẩy lùi vấn đề này từ những việc nhỏ nhất: trong công việc dạy học học sinh, kiểm tra bài tập, trong công tác báo cáo kết quả, phải thực chất, trung thực”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

bo truong gd Dt xu ly nghiem tieu cuc, cham dut benh thanh tich trong giao duc hinh anh 2
Toàn cảnh Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT năm 2026 (Ảnh: MOET)

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, ngành Giáo dục cần trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng hệ thống “học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật”; đồng thời chấm dứt triệt để tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích và kết quả thi đua. Ông cũng yêu cầu đưa nội dung này vào kết luận, xây dựng chương trình hành động để triển khai trong năm học 2026-2027.

Bộ trưởng cho rằng, tinh thần liêm chính học thuật cần được hình thành và giáo dục cho học sinh ngay từ những cấp học đầu tiên. Mỗi học sinh cần hiểu đúng năng lực của bản thân để nỗ lực tiến bộ, thay vì chỉ chạy theo điểm số hoặc sự so sánh với người khác.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027, trong đó có yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong toàn ngành.  Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết ngành Giáo dục đang đứng trước yêu cầu tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn trong tổ chức thực hiện các chủ trương về phát triển giáo dục.

Bộ GD&ĐT xác định chủ đề năm học 2026-2027 là “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, với yêu cầu các địa phương xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian và kết quả trong quá trình triển khai.

7918.jpg

Rà soát toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Quảng Trị

VOV.VN - Sau khi phát hiện vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị tiến hành rà soát toàn bộ công tác tổ chức kỳ thi, kết quả thi tại các điểm thi trên địa bàn.

Thu Hằng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?
Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?

VOV.VN - Sau những vụ việc gây băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học lại được đặt ra. Các chuyên gia có quan điểm khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu bảo đảm công bằng, minh bạch trong khảo thí.

Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?

Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?

VOV.VN - Sau những vụ việc gây băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học lại được đặt ra. Các chuyên gia có quan điểm khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu bảo đảm công bằng, minh bạch trong khảo thí.

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?

VOV.VN - Việc nhập hay tách 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học một lần nữa "nóng" trở lại sau sai phạm tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, nếu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học liệu có chống được gian lận thi cử?

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?

VOV.VN - Việc nhập hay tách 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học một lần nữa "nóng" trở lại sau sai phạm tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, nếu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học liệu có chống được gian lận thi cử?

Giữ công bằng Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bịt lỗ hổng gian lận, tăng giám sát độc lập
Giữ công bằng Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bịt lỗ hổng gian lận, tăng giám sát độc lập

VOV.VN - Sau những nghi vấn gian lận tại một số hội đồng thi, cùng việc cơ quan chức năng rà soát dấu hiệu bất thường ở một số địa phương, các chuyên gia cho rằng "chốt chặn" quyết định sự công bằng của kỳ thi là giám sát độc lập, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người tổ chức.

Giữ công bằng Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bịt lỗ hổng gian lận, tăng giám sát độc lập

Giữ công bằng Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Bịt lỗ hổng gian lận, tăng giám sát độc lập

VOV.VN - Sau những nghi vấn gian lận tại một số hội đồng thi, cùng việc cơ quan chức năng rà soát dấu hiệu bất thường ở một số địa phương, các chuyên gia cho rằng "chốt chặn" quyết định sự công bằng của kỳ thi là giám sát độc lập, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người tổ chức.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục