Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn kiểm tra tiến độ xây trường PTNT liên cấp tại Đà Nẵng

Thứ Sáu, 16:07, 29/05/2026
VOV.VN - Sáng 29/5, trong chương trình công tác tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) do Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu đã kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Cùng tham gia Đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ GDĐT, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Quyết tâm đưa các công trình về đích đúng tiến độ

Tại công trình, Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình thi công, hoàn thiện các hạng mục của trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Hùng Sơn. Đây là một trong các công trình thuộc chủ trương xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Chủ trương này có ý nghĩa không chỉ đối với giáo dục và đào tạo mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại công trường

Đại diện Bộ Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn cho biết, đơn vị đang thực hiện xây dựng 2 trường tại thành phố Đà Nẵng, đều là những địa bàn khó khăn. Dù điều kiện thi công vất vả, nhất là vận chuyển vật liệu và ảnh hưởng thời tiết, đơn vị xác định đây là nhiệm vụ vinh dự, có ý nghĩa lớn. Hiện lực lượng thi công đã được tăng cường lên hơn 300 người và tiếp tục phấn đấu huy động khoảng 400-450 người, quyết tâm hoàn thành công trình trong khoảng giữa tháng 8.

Đoàn công tác Bộ GDĐT khảo sát tình hình thi công các hạng mục công trình

Theo ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, địa phương đã phối hợp tốt trong công tác giải phóng mặt bằng, đang chuẩn bị phương án tuyển sinh, bố trí nhân sự quản lý nhà trường. Ông An cũng nêu một số khó khăn khi đưa trường vào vận hành, nhất là việc tổ chức ăn ở, chăm sóc học sinh nhỏ tuổi; nhiều thôn cách xa trường hơn 30 km, đường miền núi khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa, nếu không có phương án đưa đón phù hợp sẽ ảnh hưởng đến việc duy trì sĩ số học sinh.

Đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cam kết tập trung chỉ đạo, phối hợp với nhà thầu để bảo đảm tiến độ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các nội dung liên quan đến gói thiết bị phục vụ vận hành nhà trường.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng quà đơn vị thi công

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn cảm ơn lãnh đạo Bộ GDĐT và các đơn vị thuộc Bộ đã trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cơ sở. Theo ông Trần Anh Tuấn, Đà Nẵng có 6 trường thuộc chương trình này. Quá trình triển khai có nhiều khó khăn nhưng thành phố xác định tinh thần “không kêu khó, chỉ tìm giải pháp”, vì sự nghiệp giáo dục miền núi và trách nhiệm trước Trung ương, Bộ GDĐT. Thành phố đã phát động cao điểm thi đua “100 ngày đêm” để đưa các công trình về đích đúng tiến độ.

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Thái Văn Tài cho biết, Bộ GDĐT vừa tham mưu ban hành quy chế trường và các chính sách liên quan, trong đó có Nghị định số 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 của Chính phủ quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Ông Tài lưu ý địa phương cần sớm xây dựng dự toán kinh phí vận hành; chuẩn bị kỹ phương án tuyển sinh, tổ chức ăn ở, quản lý học sinh.

Để học sinh đến trường thấy hài lòng, hạnh phúc

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ với những khó khăn của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong quá trình triển khai công trình tại địa bàn miền núi, biên giới. Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của các lực lượng tham gia; đồng thời cho rằng, qua kiểm tra thực tế, có thể yên tâm hơn về tiến độ và chất lượng công trình, nhất là khi có sự tham gia của lực lượng vũ trang.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tặng quà học sinh tại xã Hùng Sơn

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là chủ trương rất quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm. Yêu cầu đặt ra rất cao, tiến độ triển khai gấp, nhưng ý nghĩa của công trình cũng rất lớn. Việc xây dựng trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới không chỉ nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh mà còn góp phần chăm lo lâu dài cho con em đồng bào vùng khó khăn, củng cố niềm tin, ổn định dân cư và phát triển vùng biên giới.

Bộ trưởng cảm ơn lãnh đạo thành phố, lãnh đạo xã, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các lực lượng tham gia công trình; đồng thời đề nghị các bên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm chung, chăm lo cho học sinh. “Khi các cháu đến trường thấy hài lòng, hạnh phúc, các đồng chí cũng sẽ rất tự hào vì đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển của thế hệ trẻ”, Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hùng Sơn

Bên cạnh việc bảo đảm tiến độ xây dựng, Bộ trưởng lưu ý địa phương cần chuẩn bị thật kỹ phương án quản lý, vận hành sau khi công trình hoàn thành. Khi chủ trương, chính sách đã có và công trình đang được triển khai, vấn đề quan trọng tiếp theo là tổ chức vận hành hiệu quả: từ tuyển sinh, bố trí giáo viên, tổ chức ăn ở, chăm sóc, dạy dỗ học sinh đến việc thuyết phục, vận động người dân đưa con em đến trường. Bộ GDĐT sẽ có hướng dẫn chi tiết để địa phương triển khai đồng bộ, bảo đảm trường sau khi hoàn thành có thể đi vào hoạt động hiệu quả, ổn định.

Dự án Trường Phổ thông liên cấp Tiểu học - THCS Hùng Sơn là công trình có quy mô lớn nhất trong số các trường nội trú biên giới tại Đà Nẵng, được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.300 học sinh địa phương.

Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 4,6 ha với tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m². Quy mô công trình gồm 11 khối nhà, trong đó có 10 khối xây mới và 1 hạng mục cải tạo.

PV/VOV.VN
Tag: VOV bộ giáo dục- đào tạo bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trường phổ thông nội trú Đà Nẵng
Khởi công đồng loạt 121 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 17 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Ngày mai (19/3), Bộ GD-ĐT phối hợp cùng các đơn vị liên quan và 17 tỉnh, thành phố tổ chức lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền năm 2026.

Khẩn trương thi công các trường nội trú liên cấp biên giới tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Tranh thủ tháng cuối cùng của mùa khô Tây Nguyên cùng sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, các đơn vị thi công đang tăng tốc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp  biên giới tỉnh Gia Lai. Nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Công trình trường nội trú liên cấp Sơn La: Kỳ nghỉ lễ nhưng không nghỉ việc

VOV.VN - Với tinh thần quyết tâm cao nhất, khẩn trương, dù là kỳ nghỉ lễ nhưng không nghỉ việc, các đơn vị thi công công trình trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới Sơn La đang nỗ lực từng giờ, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch, chào đón năm học mới 2026-2027.

