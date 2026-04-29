Công trình trường nội trú liên cấp Sơn La: Kỳ nghỉ lễ nhưng không nghỉ việc

Công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Chiềng Khương, xã biên giới Chiềng Khương, tỉnh Sơn La những ngày cuối tháng 4, không khí lao động diễn ra hết sức khẩn trương, sôi nổi. Hơn 400 công nhân lao động ai nấy đều hối hả trong từng phần việc như xây, trát tường, đổ bê tông, vận chuyển vật liệu…

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Chiềng Khương được khởi công vào tháng 10/2025

Ông Trần Văn Quyền, giám đốc xí nghiệp xây lắp, Tổng Côn ty đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Quốc Phòng – đơn vị thi công công trình cho biết, công trình được xây dựng tại bản Búa, xã Chiềng Khương với diện tích 5 hecta, gồm nhiều hạng mục hiện đại, như khu nhà lớp học, khu ở nội trú, nhà ở công vụ, nhà bếp ăn học sinh hay bể bơi, sân thể thao ngoài trời và công trình phụ trợ khác…đáp ứng yêu cầu dạy và học của gần 1.000 học sinh con em các dân tộc vùng biên giới. Sau 6 tháng thi công, đến nay, công trình đã thi công đạt khoảng 60% khối lượng và đang tích cực thi công các phần việc tiếp theo.

"Khó khăn nhất là giá cả biến động. So với định mức Nhà nước thì bây giờ giá các vật liệu đang bị cao hơn khá nhiều, đó là một trong những khó khăn lớn đối với đơn vị. Tuy nhiên, chủ trương của đơn vị là vẫn phải nhập vật tư về để làm vì không thể căn ke được nữa, tất cả vì mục tiêu chất lượng và tiến độ công trình", ông Quyền chia sẻ.

Sau 6 tháng thi công, Trường nội trú Liên cấp tại Chiềng Khương đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng

Đơn vị thi công đối mặt với không ít khó khăn do giá nguyên vật liệu, giá nhân công tăng cao...

Anh Nguyễn Nhật Tân, chỉ huy trưởng công trình cũng thông tin, nhằm đảm bảo mục tiêu đến tháng 8 bàn giao công trình để đưa vào sử dụng ngay trong năm học tới, đơn vị đã chỉ đạo các tổ, đội thi công 3 ca, 4 kíp; tranh thủ làm cả ban đêm. Kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, đơn vị vẫn làm việc bình thường; 100% cán bộ, công nhân và người lao động đều hưởng ứng chủ trương và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất.

"Mọi người ai cũng xác định đã tham gia thi công công trình trọng điểm thế này là làm việc 24/24h, chia làm 3 ca để làm. Tinh thần là kể cả ngày nghỉ lễ, mọi người vẫn sẵn sàng làm thông ca. Mục tiêu là đến 30/6 là đạt khối lượng thi công khoảng 80%, đảm bảo để bàn giao công trình cho chủ đầu tư đúng kế hoạch", anh Tân cho biết.

... Nhưng cán bộ, công nhân và người lao động trên công trường đều đang nỗ lực hết mình vì tiến độ và chất lượng công trình

Tại xã Chiềng Khoong, công trình trường nội trú liên cấp cũng đang dần hiện hữu

Tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Chiềng Khoong, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La, ông Đỗ Trường Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Dũng - đơn vị thi công công trình cho biết, đối mặt với không ít khó khăn, như thời tiết nắng nóng kéo dài; giá vật liệu, nhân công biến động, tăng cao… song, tất cả vì nhiệm vụ chính trị, gần 500 cán bộ, công nhân và người lao động trên công trường đều đang nỗ lực hết mình, kể cả những ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 vẫn hăng say lao động để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

"Ngày 30/4, 1/5 này anh em trên công trường vẫn triển khai thi công ngày và đêm như bình thường, không có ngày nghỉ. Để khích lệ anh em trên công trường, chúng tôi đã treo băng zôn, khẩu hiệu và có quy chế riêng để thưởng cho anh em. Chính vì vậy ai cũng phấn khởi, hăng hái thi công để công trình hoàn thành sớm", ông Sơn thông tin.

Công trình sẽ đáp ứng yêu cầu dạy và học của gần 1.000 học sinh con em các dân tộc vùng biên giới

Các đơn vị thi công nỗ lực chạy đua với thời gian để công trình về đích đúng hạn

Anh Bạc Cầm Căm ở bản Muôn, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La – công nhân lao động đang tham gia thi công công trình trường Phổ thông nội trú liên cấp Chiềng Khoong chia sẻ, anh cảm thấy rất vui khi công trình ý nghĩa với con em đồng bào vùng biên đang dần hiện hữu, mà bản thân anh cũng được góp sức xây nên.

"Là công nhân làm việc ở đây, chúng tôi xác định làm việc với tinh thần cao nhất, làm 3 ca, 4 kíp để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Chúng tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện để con em chúng tôi có môi trường học tập tốt và phát triển", anh Bạc Cầm Căm nói.

Nhiều hạng mục đã hoàn thành phần thô, để khi mùa mưa tới sẽ tập trung hoàn thiện các kết cấu bên trong để đảm bảo chất lượng công trình

Có thể thấy, dù đối mặt với không ít khó khăn, song khí thế thi đua lao động trên các công trình trường nội trú liên cấp đang tạo nên quyết tâm và động lực mới. Các trường học khang trang, hiện đại hiện hữu tại các xã biên giới không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với vùng đặc biệt khó khăn, mà còn đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Sơn La và các địa phương khu vực biên giới trong giai đoạn phát triển mới.