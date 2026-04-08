Hướng Phùng là xã miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị giáp biên giới nước bạn Lào, trên 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã hiện có 4 trường tiểu học và trung học cơ sở, trong đó có 2 trường bán trú. Điểm trường xa nhất cách trung tâm xã Hướng Phùng 80 km. Việc đầu tư xây dựng ngôi trường nội trú liên cấp đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh, học sinh và thầy cô nơi biên giới, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Trị phấn đấu hoàn thành trường nội trú vùng biên phục vụ năm học mới 2026- 2027

Thầy giáo Nguyễn Văn Tý, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hướng Phùng hy vọng trường mới sẽ hoàn thành trước năm học mới, học sinh sẽ không phải lặn lội băng rừng, vượt suối để đến trường. “Đây sẽ là ngôi trường mới khang trang, đảm bảo đầy đủ các điều kiện từ học tập cho đến nơi ăn ở cho các em. Chính vì thế, khi trường được hoàn thành và đi vào sử dụng chắc chắn rằng là niềm vui rất lớn đối với các em học sinh, phụ huynh học sinh và toàn thể bà con ở xã Hướng Phùng”.

Khu vực xây dựng nằm sát sườn đồi cao, nên việc tạo mặt bằng thi công gặp nhiều trở ngại

Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng là công trình có quy mô lớn, với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 10 ha. Mục tiêu của dự án là xây dựng mới ngôi trường nội trú khang trang, hiện đại, đồng bộ với các hạng mục khối lớp học, khu nội trú, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao, hạ tầng kỹ thuật. Theo thời hạn Trung ương giao, công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho 1.500 học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Ông Hồ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng cho biết, địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tháo gỡ các vướng mắc trong thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ dự án: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cũng rất quyết tâm, đáp ứng các điều kiện để thực hiện xây dựng ngôi trường này. Chúng tôi thành lập ban chỉ đạo cấp xã, tổ tuyên truyền giải phóng mặt bằng của xã để vận động từng hộ gia đình, bà con nhân dân đồng thuận rất lớn”.

Dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông

Dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị được khởi công cùng thời điểm với dự án trường học tại xã Hướng Phùng. Khu vực xây dựng nằm sát sườn đồi cao, nên việc tạo mặt bằng thi công gặp nhiều trở ngại, đòi hỏi thời gian và công sức lớn.

Ông Phan Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Liên danh các nhà thầu đang thi công dự án cho hay, địa điểm thi công xa trung tâm, vận chuyển vật liệu khó khăn, đào móng sâu... nên tiến độ ban đầu bị ảnh hưởng: “Trên công trình này, các khối nhà, các phần khó như móng, phần thô thì đơn vị thi công đã hoàn thành. Để đảm bảo tiến độ cuối tháng 7 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng theo hợp đồng thì ở trên công trường tăng ca tăng kíp, làm ngày làm đêm, vật tư vật liệu luôn đáp ứng đầy đủ để triển khai kịp thời”.

Công nhân thi công 3 ca 4 kíp trên công trường để đẩy nhanh tiến độ

Tỉnh Quảng Trị xây mới, nâng cấp, cải tạo 15 trường phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 15 xã vùng biên giới. Tổng nhu cầu vốn của các dự án gần 3.340 tỷ đồng. Các công trình sẽ được đầu tư đồng bộ về phòng học, phòng bộ môn, khu hành chính, nhà nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, sân chơi, bãi tập và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập lâu dài.

Cuối năm 2025, tỉnh Quảng Trị khởi công 4 trường nội trú liên cấp tại các xã Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hóa, Thượng Trạch và đặt tiến độ hoàn thành trong năm 2026. Hiện nay, 4 dự án đã được bố trí hơn 1.000 tỉ đồng, đạt 100% tổng mức đầu tư. 11 dự án còn lại đã được khởi công vào tháng 3/2026 và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Trường Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa đang được đầu tư xây dựng tại bản Tà Leng, xã Dân Hóa

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, khi hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành các trường phổ thông nội trú vùng biên giới sẽ là cơ hội cho hơn 30.000 học sinh phổ thông có được môi trường học tập đầy đủ, hiện đại, khang trang: “Hiện nay, đối với 4 dự án khởi công đợt 1 tại tỉnh Quảng Trị, tiến độ triển khai đạt hơn 30%. Cam kết của các nhà thầu là phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/7/2026 để đưa vào vận hành, thực hiện nhiệm vụ dạy học. Với ngành Giáo dục, chúng tôi sẽ xây dựng các đề án hình thành các trường, để khi các dự án hoàn thành sẽ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của năm học mới”.