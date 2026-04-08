中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Trị phấn đấu hoàn thành trường nội trú vùng biên phục vụ năm học mới

Thứ Tư, 10:51, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới. Địa phương này phấn đấu hoàn thành các trường học đã khởi công trong đợt 1 vào trước tháng 8 năm nay để kịp phục vụ dạy học trong năm học mới 2026- 2027.

Hướng Phùng là xã miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị giáp biên giới nước bạn Lào, trên 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã hiện có 4 trường tiểu học và trung học cơ sở, trong đó có 2 trường bán trú. Điểm trường xa nhất cách trung tâm xã Hướng Phùng 80 km. Việc đầu tư xây dựng ngôi trường nội trú liên cấp đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh, học sinh và thầy cô nơi biên giới, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Trị phấn đấu hoàn thành trường nội trú vùng biên phục vụ năm học mới 2026- 2027

Thầy giáo Nguyễn Văn Tý, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hướng Phùng hy vọng trường mới sẽ hoàn thành trước năm học mới, học sinh sẽ không phải lặn lội băng rừng, vượt suối để đến trường.  “Đây sẽ là ngôi trường mới khang trang, đảm bảo đầy đủ các điều kiện từ học tập cho đến nơi ăn ở cho các em. Chính vì thế, khi trường được hoàn thành và đi vào sử dụng chắc chắn rằng là niềm vui rất lớn đối với các em học sinh, phụ huynh học sinh và toàn thể bà con ở xã Hướng Phùng”.

Khu vực xây dựng nằm sát sườn đồi cao, nên việc tạo mặt bằng thi công gặp nhiều trở ngại

Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng là công trình có quy mô lớn, với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 10 ha. Mục tiêu của dự án là xây dựng mới ngôi trường nội trú khang trang, hiện đại, đồng bộ với các hạng mục khối lớp học, khu nội trú, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao, hạ tầng kỹ thuật. Theo thời hạn Trung ương giao, công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho 1.500 học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Ông Hồ Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng cho biết, địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tháo gỡ các vướng mắc trong thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ dự án: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cũng rất quyết tâm, đáp ứng các điều kiện để thực hiện xây dựng ngôi trường này. Chúng tôi thành lập ban chỉ đạo cấp xã, tổ tuyên truyền giải phóng mặt bằng của xã để vận động từng hộ gia đình, bà con nhân dân đồng thuận rất lớn”.

Dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông

Dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị được khởi công cùng thời điểm với dự án trường học tại xã Hướng Phùng. Khu vực xây dựng nằm sát sườn đồi cao, nên việc tạo mặt bằng thi công gặp nhiều trở ngại, đòi hỏi thời gian và công sức lớn. 

Ông Phan Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Liên danh các nhà thầu đang thi công dự án cho hay, địa điểm thi công xa trung tâm, vận chuyển vật liệu khó khăn, đào móng sâu... nên tiến độ ban đầu bị ảnh hưởng: “Trên công trình này, các khối nhà, các phần khó như móng, phần thô thì đơn vị thi công đã hoàn thành. Để đảm bảo tiến độ cuối tháng 7 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng theo hợp đồng thì ở trên công trường tăng ca tăng kíp, làm ngày làm đêm, vật tư vật liệu luôn đáp ứng đầy đủ để triển khai kịp thời”.

Công nhân thi công 3 ca 4 kíp trên công trường để đẩy nhanh tiến độ

Tỉnh Quảng Trị xây mới, nâng cấp, cải tạo 15 trường phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 15 xã vùng biên giới. Tổng nhu cầu vốn của các dự án gần 3.340 tỷ đồng. Các công trình sẽ được đầu tư đồng bộ về phòng học, phòng bộ môn, khu hành chính, nhà nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, sân chơi, bãi tập và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập lâu dài.

Cuối năm 2025, tỉnh Quảng Trị khởi công 4 trường nội trú liên cấp tại các xã Đakrông, Hướng Phùng, Dân Hóa, Thượng Trạch và đặt tiến độ hoàn thành trong năm 2026. Hiện nay, 4 dự án đã được bố trí hơn 1.000 tỉ đồng, đạt 100% tổng mức đầu tư. 11 dự án còn lại đã được khởi công vào tháng 3/2026 và dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Trường Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa đang được đầu tư xây dựng tại bản Tà Leng, xã Dân Hóa

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, khi hoàn thành xây dựng, đưa vào vận hành các trường phổ thông nội trú vùng biên giới sẽ là cơ hội cho hơn 30.000 học sinh phổ thông có được môi trường học tập đầy đủ, hiện đại, khang trang: “Hiện nay, đối với 4 dự án khởi công đợt 1 tại tỉnh Quảng Trị, tiến độ triển khai đạt hơn 30%. Cam kết của các nhà thầu là phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/7/2026 để đưa vào vận hành, thực hiện nhiệm vụ dạy học. Với ngành Giáo dục, chúng tôi sẽ xây dựng các đề án hình thành các trường, để khi các dự án hoàn thành sẽ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của năm học mới”.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: trường phổ thông liên cấp Quảng Trị dân tộc thiểu số trường nội trú
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Trị xây mới và cải tạo 16 trường học vùng biên giới
Quảng Trị xây mới và cải tạo 16 trường học vùng biên giới

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị vừa đề xuất phương án và danh mục đầu tư xây dựng hệ thống trường học tại các xã biên giới, trong đó, xây mới 10 trường phổ thông liên cấp và cải tạo 6 trường phổ thông dân tộc bán trú hiện có.

Quảng Trị xây mới và cải tạo 16 trường học vùng biên giới

Quảng Trị xây mới và cải tạo 16 trường học vùng biên giới

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị vừa đề xuất phương án và danh mục đầu tư xây dựng hệ thống trường học tại các xã biên giới, trong đó, xây mới 10 trường phổ thông liên cấp và cải tạo 6 trường phổ thông dân tộc bán trú hiện có.

Lần đầu Bộ GD-ĐT quy định đầy đủ về mô hình trường phổ thông nội trú
Lần đầu Bộ GD-ĐT quy định đầy đủ về mô hình trường phổ thông nội trú

VOV.VN - Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú (Thông tư số 12).

Lần đầu Bộ GD-ĐT quy định đầy đủ về mô hình trường phổ thông nội trú

Lần đầu Bộ GD-ĐT quy định đầy đủ về mô hình trường phổ thông nội trú

VOV.VN - Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông nội trú (Thông tư số 12).

Đảm bảo tiến độ trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk để đón học sinh từ 1/9
Đảm bảo tiến độ trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk để đón học sinh từ 1/9

VOV.VN - Sáng 24/2, đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết công nhân tại công trình xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới. 

Đảm bảo tiến độ trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk để đón học sinh từ 1/9

Đảm bảo tiến độ trường nội trú liên cấp ở Đắk Lắk để đón học sinh từ 1/9

VOV.VN - Sáng 24/2, đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết công nhân tại công trình xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới. 

Lai Châu tăng tốc thi công công trình trường nội trú vùng biên
Lai Châu tăng tốc thi công công trình trường nội trú vùng biên

VOV.VN - Ngay những ngày đầu năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, trên các công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới của Lai Châu, không khí ra quân đầu năm diễn ra khẩn trương.

Lai Châu tăng tốc thi công công trình trường nội trú vùng biên

Lai Châu tăng tốc thi công công trình trường nội trú vùng biên

VOV.VN - Ngay những ngày đầu năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, trên các công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và THCS tại các xã biên giới của Lai Châu, không khí ra quân đầu năm diễn ra khẩn trương.

Đề xuất hỗ trợ học sinh nội trú vùng biên 1,17 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng
Đề xuất hỗ trợ học sinh nội trú vùng biên 1,17 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đề xuất hỗ trợ học sinh nội trú vùng biên 1,17 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng

Đề xuất hỗ trợ học sinh nội trú vùng biên 1,17 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng

VOV.VN - Bộ GD-ĐT vừa đăng tải dự thảo Nghị định quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục