Bộ trưởng Lương Tam Quang: An toàn PCCC phải được chuẩn bị cùng với phát triển

PCCC phải trở thành điều kiện quan trọng của phát triển bền vững

Chiều 2/10 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Sự kiện là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nhìn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tri ân những đóng góp, hy sinh của lực lượng PCCC và CNCH, đồng thời xác định những nhiệm vụ mới trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, hạ tầng ngày càng hiện đại và nguy cơ cháy, nổ, sự cố ngày càng phức tạp.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và biểu dương những thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH trong suốt 65 năm qua.

Theo Bộ trưởng, lực lượng luôn thể hiện lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để cứu người, cứu tài sản. Trong nhiều tình huống nguy nan, cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH không quản gian khổ, thậm chí hy sinh sức khỏe và tính mạng để bảo vệ Nhân dân. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, nhiều người bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện rõ phẩm chất “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhiều công trình cao tầng, công trình ngầm, trung tâm dữ liệu, cơ sở năng lượng, hóa chất và hạ tầng giao thông quy mô lớn được đầu tư, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang đứng trước những yêu cầu mới.

Đặc biệt, biến đổi khí hậu có thể làm xuất hiện những tình huống phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Vì vậy, công tác PCCC không thể chỉ tập trung xử lý khi sự cố xảy ra mà phải chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, nhận diện và quản trị rủi ro.

“An toàn phải được chuẩn bị cùng với phát triển, được bảo đảm ngay từ những quyết định hôm nay” là yêu cầu được đặt ra đối với công tác PCCC và CNCH trong giai đoạn mới.

Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, quản trị rủi ro làm phương thức

Một trong những định hướng đáng chú ý được Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra là đổi mới mạnh mẽ tư duy và biện pháp công tác PCCC theo hướng lấy phòng ngừa làm trọng tâm, quản trị rủi ro làm phương thức, xây dựng thế trận PCCC toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Đỗ Văn Sơn - Nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu tại buổi gặp mặt

Theo đó, mỗi đô thị, dự án hạ tầng, cơ sở sản xuất, khu dân cư cần được nhận diện nguy cơ cháy, nổ ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế. Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng và cơ quan quản lý cũng cần được phân định rõ ràng. Công tác hậu kiểm được định hướng thực hiện thực chất hơn, dựa trên dữ liệu; các hành vi gian dối, vi phạm trực tiếp đe dọa an toàn phải được xử lý nghiêm minh.

Đáng chú ý, lực lượng Công an cấp xã, dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và chuyên ngành được xác định tiếp tục phát huy vai trò theo phương châm “bốn tại chỗ”. Điều này cho thấy công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên nghiệp mà cần sự tham gia của từng cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân.

Một điểm được nhấn mạnh là đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy trên không gian mạng cũng như tại thực địa. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc người dân “biết” quy định về PCCC mà phải biết cách xử lý khi xảy ra cháy, nổ, sự cố.

Theo định hướng này, phòng cháy cần trở thành văn hóa, chữa cháy trở thành kỹ năng; ý thức an toàn không chỉ là trách nhiệm trước pháp luật mà còn là nghĩa vụ đối với cộng đồng. Đây cũng là nội dung có ý nghĩa trực tiếp với đời sống người dân, nhất là trong bối cảnh nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ và nguy cơ cháy do điện, sạc xe điện đang được lực lượng PCCC tập trung kéo giảm.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, Cục sẽ chuyển mạnh sang quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu theo phương châm “phòng ngừa chủ động, ứng phó linh hoạt, khắc phục kịp thời”; tập trung kéo giảm các vụ cháy gây chết người, đồng thời đẩy nhanh các đề án hiện đại hóa lực lượng.

Xây dựng lực lượng PCCC hiện đại, sẵn sàng ứng phó nguy cơ mới

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Lương Tam Quang, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cần được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó chú trọng hiện đại hóa con người, nâng cao năng lực nhận diện nguy cơ, ra quyết định, chỉ huy và phối hợp.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất cho Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Ba trung tâm huấn luyện ứng phó khẩn cấp tại ba miền Bắc, Trung, Nam được định hướng xây dựng đạt chuẩn quốc tế, phục vụ chỉ huy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và huấn luyện chuyên sâu. Các lực lượng cần đủ năng lực ứng phó với những tình huống phức tạp tại nhà cao tầng, không gian ngầm, trung tâm dữ liệu, cơ sở hóa chất nguy hiểm, nhà máy điện và các công trình có yêu cầu đặc biệt về an toàn.

Cùng với hiện đại hóa trang thiết bị, yêu cầu về con người cũng được đặt lên hàng đầu. Cán bộ, chiến sĩ phải nâng cao trình độ, làm chủ khoa học, công nghệ, rèn luyện năng lực công tác và chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và dựa vào Nhân dân.

25 năm Ngày toàn dân PCCC: An toàn bắt đầu từ mỗi gia đình

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, sau 25 năm triển khai Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thế trận phòng ngừa từ cơ sở từng bước được hình thành. Các lực lượng tại chỗ, mô hình an toàn và điểm chữa cháy công cộng trở thành một phần quan trọng trong khả năng phòng ngừa, ứng phó của cộng đồng.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại buổi gặp mặt

Đây cũng là thông điệp có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi người dân: phòng cháy không bắt đầu khi có tiếng còi xe cứu hỏa, mà bắt đầu từ việc nhận diện nguy cơ và chuẩn bị phương án an toàn ngay trong gia đình, nơi làm việc và khu dân cư.

Trong dịp này, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phần thưởng cao quý là sự ghi nhận đối với những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Trải qua 65 năm, sứ mệnh của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vẫn nhất quán: bảo vệ con người trước hiểm nguy, giữ gìn tài sản và góp phần tạo dựng cuộc sống an toàn, bình yên.

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là chữa cháy nhanh hơn, cứu nạn hiệu quả hơn mà quan trọng hơn là phòng ngừa chủ động hơn, nhận diện rủi ro sớm hơn và xây dựng một xã hội an toàn từ cơ sở.

Với tinh thần “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất”, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định tiếp tục đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực chiến đấu và gắn sức mạnh của lực lượng chuyên trách với ý thức, kỹ năng của Nhân dân, hướng tới mục tiêu bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của người dân.