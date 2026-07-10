Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Tại hiện trường kiểm tra dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để tăng tốc thi công trong giai đoạn cao điểm, bảo đảm hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chỉ đạo tập trung thi công, hoàn thành tuyến chính cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, đến ngày 15/8/2026, dự án phải hoàn thành toàn bộ các hạng mục trên tuyến chính, gồm cầu, đường và hệ thống an toàn giao thông. Các hạng mục còn lại như hệ thống thu phí và trạm dừng nghỉ phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Đối với công tác xử lý các điểm sạt trượt trên tuyến, Bộ trưởng lưu ý quá trình triển khai cần đặc biệt quan tâm đến giải pháp thoát nước nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở tái diễn. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật phù hợp, ưu tiên những phương án giảm tải cho mái taluy như đan lưới phun vữa, đóng cọc neo thay cho việc sử dụng các ô vuông bê tông có trọng lượng lớn.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương làm việc với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh việc đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến. Bên cạnh đó, Ban cần rà soát mô hình tổ chức thu phí hiệu quả đã được áp dụng trên các tuyến cao tốc khác, báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét phương án triển khai phù hợp.

Một vị trí sạt trượt trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Nhấn mạnh vai trò của dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giữ vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh. Vì vậy, chủ đầu tư và các nhà thầu cần tập trung cao độ, quyết liệt tổ chức thi công để hoàn thành toàn bộ dự án đúng kế hoạch.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đến nay giá trị sản lượng thực hiện đạt 2.417/2.544 tỷ đồng, tương đương khoảng 95,02% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 3,48% so với kế hoạch.

Đến thời điểm hiện tại, các nhà thầu đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt cầu tại 42 trong tổng số 50 cầu trên tuyến; toàn bộ kết cấu phần dưới và phần trên của cả 50 cầu đã hoàn thành, trong đó có 18 cầu đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết các nhà thầu cơ bản đã hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường, hiện đang tập trung lắp đặt hệ thống an toàn giao thông và dự kiến hoàn tất công tác sơn kẻ vạch đường trong khoảng 15 ngày tới.

Khu vực sạt trượt ta luy âm trên tuyến La Sơn - Hòa Liên đang được sửa chữa.

Liên quan đến các điểm sạt trượt phát sinh do ảnh hưởng của mưa bão năm 2025, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 30/6/2026 phê duyệt điều chỉnh dự án. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế để triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và ổn định lâu dài cho công trình.

Theo phương án điều chỉnh, nút giao Khe Tre gồm hai nhánh N1 và N2 sẽ được điều chỉnh theo hướng dịch chuyển nhánh N1 về gần Km14+960 nhằm bảo đảm ổn định công trình, thuận lợi cho kết nối với hệ thống giao thông khu vực và phù hợp với quy mô tuyến ĐT14B hiện hữu; nhánh N2 giữ nguyên vị trí.

Đối với điểm sạt trượt tại đoạn Km50+700 - Km50+800, phương án điều chỉnh là dịch chuyển tim tuyến về phía taluy âm khoảng 5m kết hợp xây dựng cầu cạn. Cầu có chiều dài khoảng 181,4m đối với đơn nguyên phải và khoảng 183,9 m đối với đơn nguyên trái, bề rộng mỗi đơn nguyên 11,25m.

Hai vị trí sạt trượt taluy dương tại các đoạn Km41+450 - Km41+550 và Km42+030 - Km42+800 sẽ được xử lý bằng giải pháp đào tạo thềm chờ, bạt mái taluy kết hợp xây dựng tường chắn rọ đá, đồng thời bố trí hệ thống rãnh đỉnh, rãnh cơ và bậc nước để tăng khả năng thoát nước, bảo đảm ổn định mái dốc trong quá trình khai thác.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (nối Huế với Đà Nẵng) dài 66km, điểm đầu kết nối liên thông với tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn, điểm cuối nối với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Tổng mức đầu tư hơn 3.010 tỷ đồng. Dự án mở rộng mặt đường, các công trình trên tuyến đảm bảo quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh, mặt đường được mở rộng lên 22m, vận tốc thiết kế từ 60 - 80km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc. Công trình khởi công vào ngày 29/5/2025, đến nay dự án đã được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng lần hai đến 30/6/2026.