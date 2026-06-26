Kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thành biểu tượng của y đức và đổi mới

Sáng 26/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, giảm tải cho các bệnh viện trung ương và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Các đại biểu bấm nút khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Một Bạch Mai, hai cơ sở, một chuẩn chất lượng

Sau nhiều năm được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế chất lượng cao và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được đầu tư xây dựng theo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 16/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Sau nhiều năm gặp khó khăn, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế, dự án đã được tháo gỡ các vướng mắc và hoàn thiện để đưa vào vận hành. Ngày 19/12/2025, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được khánh thành phần xây dựng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm chờ đợi.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu

Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng đi vào hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh; 21 khoa lâm sàng; 6 khoa cận lâm sàng; hệ thống cơ sở vật chất hiện đại được xây dựng trên diện tích hơn 20 héc ta.

Hơn 1.300 cán bộ, viên chức, người lao động đã được điều động từ cơ sở Hà Nội để tham gia vận hành bệnh viện, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, điều quan trọng không phải việc xây dựng một bệnh viện mới tách biệt, mà Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình là một thể thống nhất về chuyên môn, quản trị, chất lượng và văn hóa phục vụ.

“Ý nghĩa của sự kiện hôm nay không chỉ dừng lại ở việc đưa một bệnh viện vào hoạt động. Ngày 12/6 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai và UBND tỉnh Ninh Bình đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới trên cơ sở thống nhất tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái y tế – đào tạo – khoa học công nghệ – đổi mới sáng tạo của khu vực Nam đồng bằng sông Hồng. Đây là nền tảng để hai bên cùng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nguồn nhân lực và đưa Ninh Bình trở thành trung tâm y học hiện đại của khu vực”, ông Cơ chia sẻ.

Nhân dịp hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai công bố chính thức: Triển khai áp dụng Bộ tiêu chuẩn chất lượng Bệnh viện quốc tế JCI phiên bản mới nhất. JCI là tổ chức giám định chất lượng bệnh viện với bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt bậc nhất thế giới hiện nay với gần 300 tiêu chuẩn và hơn 1000 tiêu chí đo lường chất lượng bệnh viện.

Đồng thời Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức là bệnh viện thực hành cho các sinh viên khối ngành sức khỏe của các trường đại học, cao đẳng khối ngành sức khỏe trong và ngoài nước.

Phát huy vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực

Tại buổi lễ, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: "Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế Việt Nam. Đây không chỉ là việc hoàn thành và đưa vào sử dụng một công trình y tế quy mô lớn mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền.

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của khu vực, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Bộ Y tế kỳ vọng bệnh viện sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả đầu tư, trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực; là hạt nhân trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế các địa phương”.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là dấu mốc phát triển của ngành y tế, của Bệnh viện Bạch Mai và của tỉnh Ninh Bình. Sự kiện hôm nay còn thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đưa các chủ trương lớn về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, cụ thể hóa nguồn lực đầu tư của Nhà nước thành những dịch vụ y tế thiết thực, chất lượng cao phục vụ nhân dân.

“Sự kiện hôm nay không chỉ là khai trương một bệnh viện, đây còn là một minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm, đã đầu tư là phải phát huy hiệu quả, tài sản của Nhà nước phải được sử dụng hiệu quả và để phục vụ nhân dân. Chúng ta đã đưa một công trình từng gặp nhiều khó khăn thành một địa chỉ chăm sóc sức khỏe mới, khơi thông nguồn lực đang bị ách tắc thành năng lực phục vụ nhân dân, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Để Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình phát triển đúng định hướng, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng kỳ vọng của người dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Y tế, tỉnh Ninh Bình và Bệnh viện Bạch Mai tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương

Trước hết, đặt chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh lên hàng đầu; xây dựng niềm tin bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và y đức của đội ngũ cán bộ y tế. Bệnh viện cần bảo đảm sự thống nhất giữa hai cơ sở theo phương châm "một Bạch Mai, hai cơ sở, một chuẩn chất lượng", tăng cường luân phiên chuyên gia, hội chẩn trực tiếp và từ xa, kết nối đồng bộ hệ thống thông tin để người bệnh được điều trị liên tục, hạn chế chuyển tuyến không cần thiết.

Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và có chính sách phù hợp để thu hút, giữ chân cán bộ y tế. Bệnh viện cũng cần đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hiệu quả quản trị. Cùng với đó, phát huy vai trò hạt nhân của hệ thống y tế vùng, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực; Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tỉnh Ninh Bình bảo đảm hạ tầng và dịch vụ thiết yếu để bệnh viện phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng hy vọng nơi đây sẽ không chỉ là một bệnh viện, nơi đây sẽ là điểm tựa của người bệnh, người dân trong những thời khắc khó khăn nhất, nơi đây sẽ là nơi hội tụ của trí tuệ, y đức, khoa học và lòng nhân ái. Nơi đây sẽ là nơi hội tụ nơi đây sẽ là biểu tượng của tinh thần vượt khó, của quyết tâm chống lãng phí, khơi thông nguồn lực, của khát vọng đổi mới và trách nhiệm phụng sự nhân dân.

Nhân dịp khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã phối hợp với tỉnh Ninh Bình triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị cho khoảng 5.000 người thuộc diện chính sách trên địa bàn tỉnh từ ngày 26/6 đến 2/7. Cũng trong buổi sáng hôm nay (từ 6h00 - 10h00) đã có hơn 1.400 lượt đăng ký khám theo yêu cầu.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa/phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn, với đội ngũ 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động. Bệnh viện được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh với các chuyên ngành thế mạnh của Bệnh viện Bạch Mai như: Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc; Tim mạch; Đột quỵ và Thần kinh; Hô hấp; Tiêu hóa - Gan mật; Thận và Lọc máu; Nội tiết - Đái tháo đường; Huyết học và Truyền máu; Ung bướu và Y học hạt nhân; Ngoại khoa; Sản phụ khoa; Nhi khoa; Chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu.