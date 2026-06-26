Khai trương đoàn tàu đưa y bác sĩ từ Bệnh viện Bạch Mai xuống cơ sở Ninh Bình

Vào lúc 5h30 sáng nay (26/6), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai khai trương đoàn tàu đưa đón nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Đoàn tàu mang số hiệu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15.

Tại buổi lễ khai trương, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xúc động chia sẻ: “Có những hành trình không chỉ đo đếm bằng số ki-lô-mét đường ray, có những chuyến tàu không chỉ chở hành khách từ một nhà ga này đến một nhà ga khác. Có những chuyến tàu khi lăn bánh còn mang theo trách nhiệm, niềm tin và khát vọng phục vụ. Tổng công ty đã nỗ lực chuẩn bị biểu đồ chạy tàu, phương tiện đầu máy toa xe, chỉnh trang nhà ga và tuyến đường để vận hành hằng ngày đôi tàu Hà Nội - Phủ Lý gồm mười toa tàu với lịch trình di chuyển khoảng một giờ mười phút”.

Các đại biểu bấm nút khai trương đoàn tàu PL1

Để duy trì hoạt động của đôi tàu này, ngoài sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của Bệnh viện Bạch Mai, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương thành phố Hà Nội, tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là việc kết nối giao thông, dịch vụ đầu cuối, việc đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm đen, việc đóng xóa các lối đi tự mở trên đường sắt”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: “Đoàn tàu Bạch Mai không đơn thuần là phương tiện đưa các đại biểu, cán bộ viên chức từ Hà Nội tới Ninh Bình. Đó còn là biểu tượng của sự kết nối, của khát vọng đưa y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân. Mỗi chuyến tàu hôm nay mang theo tri thức, kinh nghiệm chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và tình cảm của những người thầy thuốc Bạch Mai. Đó là sự kết nối giữa Hà Nội và cơ sở Ninh Bình, giữa y tế trung ương với y tế địa phương, giữa các chuyên gia đầu ngành với người bệnh và trên hết là sự kết nối vì sự sức khỏe, vì sức khỏe và hạnh phúc của người dân”.

Tại lễ khai trương, ông Đào Xuân Cơ gửi lời cảm ơn tới Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức đoàn tàu Bạch Mai, một hành trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Theo đó, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15 phút, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22 phút. Sau khi xuống ga Phủ Lý, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế sẽ được bố trí xe ô tô trung chuyển đưa đón thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để bắt đầu ca làm việc. Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 phút và về đến ga Hà Nội lúc 18h30 phút hàng ngày.