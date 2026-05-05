Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành đồng bộ ITS, trạm dừng nghỉ trước khi thu phí

Hoàn thiện hệ thống ITS, bảo đảm vận hành đồng bộ

Ba dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh đang chậm tiến độ triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS) và các trạm dừng nghỉ, ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác và thu phí.

Hệ thống thu phí tự động trên một dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Trước thực trạng này, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tăng tốc thi công, bảo đảm hoàn thành đồng bộ các hạng mục trong tháng 5/2026.

Theo đánh giá, tiến độ các gói thầu ITS và trạm dừng nghỉ hiện chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án 2 và 85 chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để bù đắp khối lượng còn chậm.

“Giám đốc các Ban quản lý dự án phải trực tiếp kiểm tra hằng ngày, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật nếu không đảm bảo tiến độ”, đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Thực hiện định hướng từ Nghị quyết 57-NQ/TW, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị bổ sung các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống ITS.

Cụ thể, cần lắp đặt thêm camera nhận diện biển số tại các vị trí quay đầu xe; tăng cường bảo vệ hệ thống cáp điện, cáp quang dọc tuyến nhằm hạn chế tình trạng mất cắp, ảnh hưởng đến vận hành.

Trung tâm Công nghệ thông tin cùng các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ kiểm tra toàn diện hệ thống, từ lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm đến vận hành hệ thống thu phí (bao gồm hệ thống đầu - cuối và cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử), bảo đảm đủ điều kiện vận hành thử và tiến tới thu phí chính thức.

Thi công “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành trạm dừng nghỉ

Đối với hệ thống trạm dừng nghỉ, Bộ Xây dựng chỉ rõ nhiều tồn tại trong thiết kế, đặc biệt là phương án tổ chức giao thông ra, vào trạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trước yêu cầu này, Cục Đường bộ Việt Nam được giao khẩn trương rà soát, điều chỉnh thiết kế, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn khai thác.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan “chạy nước rút” đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh (ITS) và các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đảm bảo đưa vào khai thác, thu phí đồng bộ trong tháng 5/2026.

Một trong những giải pháp trọng tâm là yêu cầu các nhà đầu tư lập lại tiến độ chi tiết theo ngày, tuần, gắn với nhu cầu cụ thể về máy móc, nhân lực và tài chính. Đồng thời, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ theo kế hoạch.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời giám sát chặt chẽ chất lượng thi công, tránh tình trạng chạy theo tiến độ mà bỏ qua yêu cầu kỹ thuật.

Bảo đảm an toàn giao thông và hướng tới phát triển bền vững

Bên cạnh tiến độ, các yêu cầu về an toàn giao thông cũng được đặt ra nghiêm ngặt. Theo đó, các đơn vị phải rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tại các điểm đấu nối; kiểm tra kích thước, độ dốc của làn tăng, giảm tốc khi ra vào trạm; bổ sung hệ thống báo hiệu trên tuyến chính bảo đảm đúng quy chuẩn.

Không chỉ dừng ở mục tiêu trước mắt, Bộ Xây dựng còn yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện hạ tầng sạc điện và cung cấp năng lượng xanh tại các trạm dừng nghỉ, phù hợp với chương trình chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính của ngành giao thông vận tải.

Việc hoàn thành đồng bộ hệ thống trạm dừng nghỉ và giao thông thông minh không chỉ phục vụ khai thác hiệu quả các tuyến cao tốc, mà còn góp phần hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và hướng tới phát triển bền vững trong lĩnh vực giao thông.