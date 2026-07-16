Bộ Y tế bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà trường theo chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về giáo dục đại học và định hướng đổi mới quản trị đại học trong giai đoạn mới.

Theo Quyết định số 2026/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 6/7/2026, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Bà là nữ Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Trước khi được bổ nhiệm, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương đã có hơn 26 năm công tác tại Nhà trường, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như Trưởng phòng Đào tạo đại học, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Hội đồng trường; đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định và chúc mừng PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương trở thành tân hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế và lãnh đạo Bộ Y tế tin tưởng giao trọng trách Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031. Bộ trưởng khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Phương mà còn là trách nhiệm lớn trước Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, tập thể Nhà trường và xã hội.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể viên chức, người lao động xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ y dược hàng đầu khu vực và cả nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương bày tỏ vinh dự khi được Bộ Y tế tin tưởng giao trọng trách Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tân Hiệu trưởng khẳng định việc được bổ nhiệm là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, tập thể Nhà trường và xã hội.

“Trên cương vị Hiệu trưởng tôi cam kết giữ gìn sự đoàn kết, phát huy dân chủ, đề cao kỷ cương, liêm chính, minh bạch và hiệu quả; luôn đặt lợi ích của Nhà trường, người học, người bệnh và cộng đồng lên trên hết. Với truyền thống đã được bồi đắp qua 47 năm, với khát vọng đổi mới và tinh thần đoàn kết, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phát triển bền vững, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành Đại học y, dược trọng điểm, có uy tín trong khu vực, đóng góp ngày càng thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” - PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương khẳng định.