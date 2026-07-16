Quảng Trị có thêm đường bay mới kết nối Hà Nội và Khánh Hòa

Đây là lần đầu tiên, đường bay Đồng Hới - Cam Ranh được đưa vào khai thác, góp phần tăng cường kết nối hàng không, mở rộng thị trường khách du lịch, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa Quảng Trị với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước.

Hội nghị giới thiệu đường bay mới đến Quảng Trị

Việc có thêm đường bay mới tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành, hàng không và địa phương tăng cường hợp tác, xây dựng sản phẩm du lịch mới, mở rộng thị trường, tăng trưởng khách du lịch nội địa và quốc tế; đáp ứng nhu cầu vận tải khách du lịch đến Quảng Trị, nhất là Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027.

Đại diện Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc giới thiệu các đường bay, chuyến bay

Đường bay Đồng Hới - Cam Ranh sẽ chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 16/8 bằng máy bay Airbus A320/A321, sức chứa khoảng 200 hành khách/chuyến, tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần vào các ngày thứ 3, 6 và chủ nhật hàng tuần.

Giờ bay dự kiến Đồng Hới - Cam Ranh (12h05 - 13h25) và Cam Ranh - Đồng Hới (14h05 - 15h30). Đường bay Đồng Hới - Hà Nội gồm 1 chuyến khứ hồi/ngày, thời gian dự kiến: Hà Nội - Đồng Hới (10:20 - 11h25) và Đồng Hới - Hà Nội (12h05 - 13h10 vào các ngày thứ Hai, Tư, Năm, Bảy và 16h15 - 17h20 các ngày thứ Ba, Sáu, Chủ Nhật).

Đây là lần đầu tiên, đường bay Đồng Hới - Cam Ranh được đưa vào khai thác

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, cho biết, việc đưa vào khai thác các đường bay mới không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách trong hoạt động giao thương, du lịch mà còn mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường khách trọng điểm trong nước và quốc tế.

“Việc hình thành trục kết nối Hà Nội - Đồng Hới - Cam Ranh góp phần tăng cường liên kết giữa Quảng Trị với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước; tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, hình thành những hành trình đa điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị chi tiêu của du khách”, ông Tuấn nói.