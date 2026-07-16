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Từ 2/9 người dân TP.HCM có thể đăng ký sử dụng tạm vỉa hè qua app thống nhất

Thứ Năm, 17:52, 16/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 2/9, TP.HCM dự kiến đưa vào vận hành phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, cho phép người dân và doanh nghiệp đăng ký trực tuyến, theo dõi hồ sơ, thanh toán phí và nhận kết quả điện tử, góp phần số hóa công tác quản lý.

Chiều 16/7, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức tập huấn, đào tạo sử dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Tại đây, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết việc triển khai phần mềm được thực hiện theo Công văn số 4439 ngày 27/5 của UBND TP.HCM về chấp thuận ứng dụng phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Theo ông, hiện nay công tác quản lý, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè đang được các đơn vị thực hiện theo Nghị quyết số 15/2023 của HĐND TP.HCM (cũ) và Nghị quyết số 106/2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đối với địa bàn sau sáp nhập.

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Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM phát biểu

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, việc cấp phép, quản lý và thu phí thời gian qua chủ yếu thực hiện thủ công, hồ sơ phân tán, dữ liệu giữa các cấp chưa thống nhất, gây nhiều khó khăn trong theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo. Trong khi sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý được mở rộng, số lượng đầu mối tăng lên, đòi hỏi phải có một công cụ quản lý thống nhất, hiện đại. Do đó, việc chuyển đổi phương thức quản lý, cấp phép và thu phí vỉa hè là yêu cầu cấp thiết.

"Sau buổi tập huấn thì các cán bộ các phường xã đơn vị có đầy đủ cơ sở dữ liệu số để có thể tác nghiệp nhanh chóng. Bà con cũng sẽ không cần phải đến các cơ quan chính quyền để làm thủ tục. Chúng ta sẽ quản lý việc sử dụng lòng đường vỉa hè bằng công nghệ số", ông Bùi Hòa An nói.

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Quang cảnh buổi tập huấn 

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, phần mềm hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Việc tổ chức tập huấn nhằm lấy ý kiến góp ý từ các phường, xã để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các tính năng phù hợp với thực tế triển khai. Dự kiến từ ngày 2/9, phần mềm sẽ được đưa vào vận hành chính thức trên toàn địa bàn TP.HCM.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng cho biết, nguồn thu từ phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè có xu hướng tăng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, nguồn thu đã đạt hơn 9,61 tỷ đồng, gần tương đương cả năm 2024.

Tại buổi tập huấn, đại diện VNPT đã giới thiệu ứng dụng SAGOPA, được xây dựng nhằm hỗ trợ người dân, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo quy định. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tra cứu các vị trí được phép sử dụng tạm thời trên bản đồ số, nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết, thanh toán phí (nếu có) và nhận kết quả điện tử ngay trên thiết bị di động.

Ứng dụng còn hỗ trợ việc theo dõi, giám sát và quản lý, tiếp nhận phản ánh…Toàn bộ hồ sơ sẽ được số hóa và lưu vết đầy đủ; quy trình cấp phép được công khai, minh bạch; việc thu, nộp phí vào ngân sách nhà nước được kiểm soát chặt chẽ; dữ liệu được đồng bộ từ cấp phường, xã đến TP. Đây cũng là một nhiệm vụ cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số của ngành xây dựng TP.HCM.

 

Hà Khánh - CTV Bích Thùy/VOV-TP.HCM
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