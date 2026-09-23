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Bộ Y tế đề xuất cấm livestream bán thuốc

Thứ Tư, 10:46, 23/09/2026
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VOV.VN - Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều luật trong lĩnh vực y tế, trong đó đề xuất cấm livestream bán thuốc.

Nội dung này được nêu trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi khoản 19 Điều 6 Luật Dược, quy định các hành vi bị cấm trong kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử.

bo y te de xuat cam livestream ban thuoc hinh anh 1
Thực trạng livestream bán thuốc, TPCN diễn ra tràn lan trên mạng xã hội.

Cụ thể, việc kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc sẽ bị cấm nếu không thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp hoặc nền tảng thương mại điện tử trung gian; thực hiện thông qua chức năng livestream bán hàng; hoặc sử dụng phương tiện không bảo đảm định danh điện tử của người bán và khả năng truy xuất giao dịch theo quy định về giao dịch điện tử.

Như vậy, livestream bán thuốc được nêu trực tiếp trong nhóm hành vi bị cấm. Nếu được thông qua, quy định này sẽ làm rõ hơn giới hạn đối với việc đưa thuốc lên các nền tảng trực tuyến để giới thiệu và bán cho người mua.

Bên cạnh đó, yêu cầu về định danh người bán và truy xuất giao dịch được đặt ra nhằm giúp cơ quan quản lý xác định rõ chủ thể kinh doanh và quá trình giao dịch khi thuốc được mua bán trên môi trường số.

Theo quy định hiện hành tại khoản 19 Điều 6 Luật Dược 2016, được sửa đổi, bổ sung năm 2024, việc kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử bị cấm nếu thực hiện thông qua các phương tiện không phải sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng hoặc website thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến.

Dự thảo mới đề xuất cách quy định theo hướng khái quát hơn, đồng thời bổ sung rõ livestream bán hàng vào nhóm hành vi bị cấm.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2024 cũng quy định thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ không được bán lẻ qua thương mại điện tử, trừ trường hợp phục vụ cách ly y tế khi xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Việc bán buôn thuốc kiểm soát đặc biệt qua hình thức trực tuyến cũng bị cấm. Các cơ sở kinh doanh thuốc phải hoạt động tại địa điểm được cấp phép và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về dược.

Việc tiếp tục siết hoạt động kinh doanh thuốc trên môi trường số được đặt trong bối cảnh mua bán trực tuyến ngày càng phổ biến. Theo Bộ Y tế, việc quản lý chặt người bán, nền tảng giao dịch và khả năng truy xuất là cần thiết để kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc trên mạng.

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Cấm bán thuốc theo hình thức livestream có khả thi?

VOV.VN - Bộ Y tế đề xuất cấm bán thuốc qua mạng xã hội, livestream trong Luật Dược (sửa đổi). Đề xuất này tác động ra sao tới việc mua bán thuốc chữa bệnh qua thương mại điện tử và hoạt động kinh doanh thuốc online của các cơ sở kinh doanh, bán lẻ thuốc.

Việt Linh/VTC News
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