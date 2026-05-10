Khởi tố đối tượng bán thuốc nam trái phép trên mạng xã hội

Ngày 10/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Giàng A Cu (SN 1990), trú tại xã Na Son, tỉnh Điện Biên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Điện Biên đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Giàng A Cu

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023, Giàng A Cu sử dụng các tài khoản Facebook “Pheej Hmoo Yaj”, “Neej Zoo Yaj” và tài khoản TikTok “pheej hmoo yaj” để đăng tải video, hình ảnh quảng cáo các loại thuốc nam do bản thân tự sản xuất.

Trong các nội dung đăng tải, đối tượng giới thiệu thuốc có công dụng chữa các bệnh như viêm lộ tuyến tử cung, dạ dày, trĩ... đồng thời hướng dẫn cách sử dụng nhằm tạo lòng tin với người mua.

Khi có khách đặt hàng, Giàng A Cu giao dịch qua Messenger, Zalo hoặc số điện thoại 0397.372.606. Sau đó, đối tượng tự đóng gói sản phẩm, ghi thông tin người nhận cùng số tiền cần thu rồi mang ra bưu điện gửi hàng theo hình thức ship COD.

Cơ quan Công an xác định, Giàng A Cu không có chuyên môn về nghề y, chưa qua đào tạo về y học cổ truyền và nhận thức rõ các sản phẩm thuốc chữa bệnh do mình sản xuất, buôn bán chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành tại Việt Nam; chưa được kiểm định về thành phần, chất lượng, hàm lượng cũng như mức độ an toàn đối với sức khỏe người sử dụng.

Từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2026, đối tượng đã bán thuốc cho 135 người, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 123 triệu đồng.

Đáng chú ý, Giàng A Cu từng có tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản” và hành vi mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành theo quy định vào các năm 2016, 2024 nhưng tiếp tục tái phạm.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, vụ việc cho thấy tình trạng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm liên quan đến sức khỏe đang diễn biến phức tạp. Một số đối tượng lợi dụng tâm lý tin tưởng “thuốc gia truyền”, “thuốc nam dân tộc”, sử dụng hình ảnh, video phản hồi thiếu kiểm chứng để lôi kéo người mua.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân không mua, sử dụng các loại thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành; đồng thời cần thận trọng trước các nội dung quảng cáo trên không gian mạng để tránh thiệt hại về sức khỏe và tài sản.