Khởi tố đối tượng bán thuốc nam trái phép trên mạng xã hội

Chủ Nhật, 11:52, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Giàng A Cu về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” sau khi phát hiện đối tượng sử dụng Facebook, TikTok quảng cáo, bán thuốc nam tự sản xuất cho 135 người, thu lợi bất chính hơn 123 triệu đồng. 

Ngày 10/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Giàng A Cu (SN 1990), trú tại xã Na Son, tỉnh Điện Biên về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” theo Khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

khoi to doi tuong ban thuoc nam trai phep tren mang xa hoi hinh anh 1
Công an tỉnh Điện Biên đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Giàng A Cu

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2023, Giàng A Cu sử dụng các tài khoản Facebook “Pheej Hmoo Yaj”, “Neej Zoo Yaj” và tài khoản TikTok “pheej hmoo yaj” để đăng tải video, hình ảnh quảng cáo các loại thuốc nam do bản thân tự sản xuất.

Trong các nội dung đăng tải, đối tượng giới thiệu thuốc có công dụng chữa các bệnh như viêm lộ tuyến tử cung, dạ dày, trĩ... đồng thời hướng dẫn cách sử dụng nhằm tạo lòng tin với người mua.

Khi có khách đặt hàng, Giàng A Cu giao dịch qua Messenger, Zalo hoặc số điện thoại 0397.372.606. Sau đó, đối tượng tự đóng gói sản phẩm, ghi thông tin người nhận cùng số tiền cần thu rồi mang ra bưu điện gửi hàng theo hình thức ship COD.

Cơ quan Công an xác định, Giàng A Cu không có chuyên môn về nghề y, chưa qua đào tạo về y học cổ truyền và nhận thức rõ các sản phẩm thuốc chữa bệnh do mình sản xuất, buôn bán chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành tại Việt Nam; chưa được kiểm định về thành phần, chất lượng, hàm lượng cũng như mức độ an toàn đối với sức khỏe người sử dụng.

Từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2026, đối tượng đã bán thuốc cho 135 người, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 123 triệu đồng.

Đáng chú ý, Giàng A Cu từng có tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản” và hành vi mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành theo quy định vào các năm 2016, 2024 nhưng tiếp tục tái phạm.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, vụ việc cho thấy tình trạng lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm liên quan đến sức khỏe đang diễn biến phức tạp. Một số đối tượng lợi dụng tâm lý tin tưởng “thuốc gia truyền”, “thuốc nam dân tộc”, sử dụng hình ảnh, video phản hồi thiếu kiểm chứng để lôi kéo người mua.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân không mua, sử dụng các loại thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành; đồng thời cần thận trọng trước các nội dung quảng cáo trên không gian mạng để tránh thiệt hại về sức khỏe và tài sản.

Vũ Lợi - Thu Trang/VOV-Tây Bắc
Sập bẫy lừa đảo do tin quảng cáo "làm lễ, cắt vong"

VOV.VN - Tin vào những lời đồn thổi về khả năng "làm lễ, cắt vong" trên mạng xã hội, nhiều người dân đã sập bẫy lừa đảo của Bùi Thị Quy. Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn và vàng để tiêu xài cá nhân, đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố và bắt tạm giam.

Lào triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

VOV.VN - Lực lượng chức năng của Lào vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại tỉnh Savannakhet, miền Nam Lào, bắt giữ hơn 600 đối tượng.

Bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 61 người trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

