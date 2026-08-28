Bộ Y tế nói gì về thủ tục công bố mỹ phẩm thiên nhiên hiện nay?

Sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Cử tri Đắk Lắk kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương quan tâm rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm thiên nhiên và mỹ phẩm có nguồn gốc từ nguyên liệu nông nghiệp địa phương, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo cử tri tỉnh này, hiện nay, quá trình thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm, xây dựng hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), đánh giá an toàn sản phẩm và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật liên quan còn khá phức tạp, đòi hỏi nhiều tài liệu chuyên môn, dữ liệu khoa học và nguồn lực tài chính lớn.

Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp quy mô nhỏ, đặc biệt tại các địa phương ngoài các trung tâm kinh tế lớn, việc tiếp cận thông tin, chuyên gia tư vấn và các hướng dẫn thực tiễn còn nhiều hạn chế, dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ, làm chậm quá trình đưa sản phẩm ra thị trường và giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bộ Y tế cho biết thủ tục công bố mỹ phẩm được thực hiện theo cơ chế hậu kiểm, giảm gánh nặng hồ sơ. (Ảnh minh họa: AI)

Quản lý mỹ phẩm theo hướng hậu kiểm

Trước kiến nghị này, Bộ Y tế cho biết cơ chế quản lý mỹ phẩm hiện nay của Việt Nam thực hiện theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN (ACD) mà Việt Nam là thành viên. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Theo đó, chuyển từ hình thức “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, doanh nghiệp thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường và chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm mỹ phẩm.

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước bao gồm: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm, không phải nộp hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi công bố sản phẩm (Tài liệu Hồ sơ thông tin sản phẩm được lưu giữ tại tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường).

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường. Với hình thức “hậu kiểm” đơn giản hóa thủ tục hành chính, đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp để sớm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường.

Về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Theo Bộ Y tế, điều kiện sản xuất mỹ phẩm được quy định tại Nghị định số 93/2016/NĐ-CP. Theo đó, cơ sở sản xuất mỹ phẩm đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, hệ thống quản lý chất lượng. Trong quá trình hoạt động, cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN) phù hợp theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN.

Về thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm

Hồ sơ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước chỉ có các tài liệu: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; Giấy ủy quyền của Nhà sản xuất hoặc Chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất). Thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm quy định tại Thông tư số 6/2011/TT-BYT.

Về hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 06/2011/TT-BYT và Phụ lục số 07-MP ban hành kèm theo Thông tư.

Như vậy, theo Bộ Y tế, với cơ chế quản lý mỹ phẩm hiện nay của Việt Nam thực hiện theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN (ACD) rất thông thoáng, hội nhập ASEAN trong công tác quản lý mỹ phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để sớm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường.

Đối với tổ chức, cá nhân hạn chế về nguồn lực trong việc đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất mỹ phẩm (mặt bằng nhà xưởng, tài chính, nhân sự, hồ sơ kỹ thuật…) vẫn có thể đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm của cơ sở mình bằng cách hợp tác với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm để sản xuất ra sản phẩm mỹ phẩm và đưa ra lưu thông trên thị trường.