中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Y tế: Sữa a2 nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam không thuộc 3 lô bị thu hồi

Thứ Năm, 18:25, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau cảnh báo thu hồi một số lô sữa a2 tại Hoa Kỳ, kết quả kiểm nghiệm các mẫu sản phẩm đang lưu hành tại Việt Nam không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus và độc tố Cereulide.

Trước đó Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) thông báo Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) đã tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt. Nguyên nhân thu hồi là phát hiện sản phẩm có chứa cereulide, loại độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây hại đối với trẻ nhỏ.

Ngày 4/5, Cục An toàn thực phẩm đã gửi văn bản tới sở y tế, sở an toàn thực phẩm và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành đề nghị rà soát việc tự công bố sản phẩm và tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường đối với sản phẩm này.

Đồng thời cục cũng đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) rà soát việc kinh doanh sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

bo y te sua a2 nhap khau chinh ngach vao viet nam khong thuoc 3 lo bi thu hoi hinh anh 1
Sản phẩm sữa bột a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi bị thu hồi tại thị trường Mỹ. (Ảnh: FDA)

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình, đơn vị này không tiếp nhận hồ sơ tự công bố hoặc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi thuộc diện cảnh báo.

Chi cục cho biết Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh và Thương mại dịch vụ Sống Lành (phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình) hiện được cấp 6 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và tự công bố đối với 8 sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung mang nhãn hiệu "a2".

Do sản phẩm bị cảnh báo có cùng nhãn hiệu "a2", ngày 15/5, chi cục đã làm việc với doanh nghiệp để rà soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm liên quan.

Kết quả kiểm tra hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp cho thấy chưa phát hiện công ty nhập khẩu hoặc kinh doanh sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium USA dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi thuộc diện bị cảnh báo tại Mỹ.

Công ty tiếp tục có báo cáo gửi cơ quan chức năng, cho biết đã rà soát toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, dữ liệu kho hàng và hệ thống phân phối. Theo doanh nghiệp, công ty không nhập khẩu, không kinh doanh và không lưu thông tại Việt Nam 3 lô sản phẩm thuộc diện thu hồi tự nguyện tại Mỹ.

Doanh nghiệp cũng khẳng định các sản phẩm sữa a2 đang kinh doanh tại Việt Nam là dòng sản phẩm khác, được sản xuất cho thị trường Úc và New Zealand, không thuộc các lô bị cảnh báo tại Mỹ.

Công ty cho biết các sản phẩm đang phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát mã lô và hệ thống phân phối rõ ràng.

Sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo, doanh nghiệp đã gửi 8 mẫu sản phẩm sữa công thức đang lưu hành tại Việt Nam tới Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus và độc tố Cereulide trong các mẫu được kiểm nghiệm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương cùng cơ quan chức năng tiếp tục rà soát việc công bố sản phẩm, kiểm tra thị trường và hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: thu hồi thu hồi sản phẩm a2 Platinum thu hồi 3 lô sữa độc tố cereulide a2 Milk
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Y tế yêu cầu rà soát, thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium cho trẻ nhỏ
Bộ Y tế yêu cầu rà soát, thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium cho trẻ nhỏ

VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo liên quan sản phẩm sữa a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi, sau khi phía Mỹ ghi nhận nguy cơ mất an toàn.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát, thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium cho trẻ nhỏ

Bộ Y tế yêu cầu rà soát, thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum Premium cho trẻ nhỏ

VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo liên quan sản phẩm sữa a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi, sau khi phía Mỹ ghi nhận nguy cơ mất an toàn.

Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt trà xanh
Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt trà xanh

VOV.VN - Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum do mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu pH. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này có sản phẩm bị cơ quan chức năng xử lý.

Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt trà xanh

Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt trà xanh

VOV.VN - Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum do mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng về chỉ tiêu pH. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này có sản phẩm bị cơ quan chức năng xử lý.

Thu hồi nhiều lô sữa công thức: Cảnh báo rủi ro từ vi khuẩn Bacillus cereus
Thu hồi nhiều lô sữa công thức: Cảnh báo rủi ro từ vi khuẩn Bacillus cereus

VOV.VN - Nhiều lô sữa công thức bị thu hồi vì nguy cơ nhiễm độc tố cereulide khiến phụ huynh lo lắng. Chuyên gia cảnh báo độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra có thể tồn tại sau xử lý nhiệt và đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.

Thu hồi nhiều lô sữa công thức: Cảnh báo rủi ro từ vi khuẩn Bacillus cereus

Thu hồi nhiều lô sữa công thức: Cảnh báo rủi ro từ vi khuẩn Bacillus cereus

VOV.VN - Nhiều lô sữa công thức bị thu hồi vì nguy cơ nhiễm độc tố cereulide khiến phụ huynh lo lắng. Chuyên gia cảnh báo độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra có thể tồn tại sau xử lý nhiệt và đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục