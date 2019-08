BOT Bình Định đứng trước nguy cơ bị dừng thu phí do mặt đường hỏng

Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến với nội dung: “Cử tri mong muốn Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo các nhà đầu tư, Ban QLDA, nhà thầu và các đơn vị liên quan tăng cường triển khai việc khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng mặt đường của QL1, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định, nhất là các đoạn được đầu tư theo hình thức BOT để bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho mùa mưa lũ sắp đến”.

Trạm thu phí BOT Bắc Bình Định.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ GTVT cho biết, đối với dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các nhà thầu khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông trên QL1 qua tỉnh Bình Định.



Một số đoạn tuyến được tăng cường mặt đường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA và các đơn vị có liên quan triển khai hoàn thành và được nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 6/2019, hiện nay giao thông đi lại an toàn, êm thuận.

QL1 đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định mặt đường đang bị hư hỏng nghiêm trọng nhưng chưa được chủ đầu tư sửa chữa.

Đối với hai dự án BOT Bắc và Nam Bình Định, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, nhà đầu tư khẩn trương triển khai sửa chữa các hư hỏng cục bộ mặt đường trên tuyến, đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

Tổng cục ĐBVN (trực tiếp là Cục quản lý Đường bộ III) thường xuyên kiểm tra hiện trường dự án, nếu các hư hỏng mặt đường không được nhà đầu tư chỉ đạo sửa chữa, khắc phục kịp thời, Tổng cục phải xem xét, đánh giá và dừng thu phí theo quy định trong hợp đồng BOT.

Chủ đầu tư "vá víu" sơ sài trên QL1 khi xuất hiện quá nhiều hư hỏng và có nhiều vụ TNGT gây chết người.

Cũng theo Bộ GTVT, thời tiết khu vực miền Trung, đặc biệt là tỉnh Bình Định thời gian qua nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mặt đường bê tông nhựa. Thời gian tới khi mùa mưa xuất hiện khoảng tháng 10/2019, nguy cơ xảy ra hiện tượng hư hỏng mặt đường tăng lên, do đó Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, nhà đầu tư, các đơn vị có liên quan, lập kế hoạch cụ thể, chi tiết, chủ động huy động máy móc, thiết bị thi công, vật tư, vật liệu để có phương án triển khai các nhiệm vụ an toàn giao thông trên tuyến và khắc phục các tồn tại của mặt đường, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác.

Trước đó, vào tháng 10/2018, Tổng cục ĐBVN đã tạm dừng thu phí trạm BOT Bắc Bình Định do nhà đầu tư chậm sửa chữa, khắc phục hư hỏng đường. Thời hạn dừng thu phí kéo dài cho đến khi nhà đầu tư hoàn thành việc khắc phục hư hỏng.

Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 Bình Định đoạn km 1125 đến km 1143+270 và km 1148+582 đến km1153 theo hợp đồng BOT, dài 28,6 km qua xã Hoài Châu Bắc và Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Dự án có tổng vốn 1.785 tỷ đồng, hoàn thành ngày 30/5/2016, thời gian thu phí là 20 năm 5 tháng.

Dự án do Công ty Cổ phần BOT Đầu tư BOT Bình Định làm chủ đầu tư được thu phí hoàn vốn qua trạm BOT Bắc Bình Định và trạm BOT Nam Bình Định./.