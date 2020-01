BOT cầu Rạch Miễu nhiều lần xả trạm vì kẹt xe

Ngày 26/1 (tức mùng 2 Tết), do mật độ phương tiện của người dân đi vui Xuân tại các tuyến đường trọng yếu của cửa ngõ miền Tây (thuộc tỉnh Tiền Giang - Bến Tre) tăng cao, đã xảy ra ùn ứ giao thông nghiêm trọng.



Ùn tắc nghiêm trọng nhất là tại Quốc lộ 60, thuộc địa bàn TP Mỹ Tho (Tiền Giang) và 2 đầu cầu Rạch Miễu phía tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải 2 lần xả trạm với thời gian xả trạm gần 1 giờ để giải quyết lượng ô tô hướng tỉnh Tiền Giang qua Bến Tre tăng đột biến.



Nguyên nhân xảy ra ùn ứ do mật độ phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu trong ngày đến hơn 25.000 lượt, tăng 2 lần so với ngày thường; đồng thời tại đây còn xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe gắn máy, làm cản trở lưu thông.





Mật độ phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu tăng 2 lần so với ngày thường.

Trong ngày mùng 2 Tết, tại 4 cây cầu “ thắt cổ chai” trên quốc lộ 1A và ngã tư Đồng Tâm, đường cao tốc Trung Lương- TP HCM, thuộc địa bàn các huyện Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cũng xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Các lực lượng chức năng phải ứng trực điều tiết giao thông.



Theo các ngành chức năng, từ nay đến ngày mùng 5 Tết, tình hình giao thông trên quốc lộ 1A, cầu Rạch Miễu tiếp tục diễn biến phức tạp. Các phương tiện nhất là ô tô tải, ô tô khách cần hạn chế lưu thông trong giờ cao điểm, chấp hành nghiêm chỉnh hướng dẫn, điều tiết giao thông của lực lượng làm nhiệm vụ.



Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Tiền Giang khuyến cáo, người dân nên sắp xếp, bố trí thời gian, thời điểm phù hợp, tránh thời gian tập trung cao điểm xảy ra ùn tắc người dân đi lại khó khăn.



"Lực lượng chức năng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo có mặt tại các điểm nóng để xử lý tình huống, phân luồng để không để xảy ra ùn tắc, trên các đoạn thắt “nút cổ chai” trên tuyến", Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ cho biết./.