BOT Tiên Cựu: Hạn chót 5/2 phải hoàn thành bồi thường cho người dân

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa yêu cầu chủ đầu tư Dự án BOT Tiên Cựu (Quốc lộ 10) - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tasco Hải Phòng - công khai toàn bộ phương án hỗ trợ, bồi thường cho người dân; hạn chót là ngày 5/2/2019 phải hoàn thành chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa có cuộc làm việc với chủ đầu tư Dự án BOT Tiên Cựu (trên Quốc lộ 10) - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tasco Hải Phòng, yêu cầu khẩn trương giải quyết kiến nghị của người dân, chậm nhất đến ngày 20/1/2019 phải công khai toàn bộ các phương án hỗ trợ, bồi thường và tiến hành chi trả cho các hộ dân, chốt thời hạn cuối cùng chi trả là 5/2/2019.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng, công ty đã nhận được hơn 350 đơn kiến nghị của người dân bị ảnh hưởng do triển khai dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn. Đến thời điểm này, còn khoảng 50 hộ dân chưa chưa nhận đền bù, thuộc địa bàn các huyện An Dương, An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Ông Phạm Đức Minh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng khẳng định, công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện đúng kế hoạch và thời hạn giải quyết đền bù cho người dân theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố.

“Ở Vĩnh Bảo có 128 đơn đã giải quyết được 114 hộ rồi. Ở An Lão có 179, đã xử lý xong 150 hộ, chỉ còn 29 hộ. Ở Tiên Lãng chỉ có mấy hộ mới. Mình đã xử lý xong gần hết rồi, hiện chỉ còn một số hộ bổ sung. Còn những hộ còn lại thì Chủ tịch UBND yêu cầu đến 20/1 thì công ty đang triển khai anh em đang làm, theo đúng ý kiến chỉ đạo của chủ tịch. Trước ngày 20/1 sẽ hoàn thiện kiểm đếm cho người ta. Cố gắng thời gian đấy sẽ xong”, ông Đức Minh nói.

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn theo hình thức BOT được Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng triển khai từ năm 2015, hoàn thành cuối năm 2018, tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng đã chính thức thu phí sử dụng dịch vụ nhằm hoàn ốn cho Dự án từ ngày 4/1 vừa qua./.

