Bữa ăn bán trú: Từ lựa chọn mô hình đến quản trị trách nhiệm

Với mô hình trường tự tổ chức bếp ăn, ưu điểm dễ thấy là nhà trường chủ động hơn trong khâu chế biến. Thực phẩm được tiếp nhận, sơ chế và nấu ngay tại trường; khoảng cách từ bếp đến bàn ăn ngắn, thuận lợi cho việc bảo quản và phục vụ học sinh đúng giờ.

Nhưng sự chủ động ấy cũng đi kèm không ít áp lực. Nhà trường phải kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, trong khi thực tế có thể phải mua nhiều nhóm thực phẩm từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Thịt từ một đơn vị, rau từ một đơn vị khác, gia vị và các loại thực phẩm khác lại đến từ những nguồn riêng biệt. Nếu thiếu nhân lực chuyên môn và quy trình kiểm soát chặt chẽ, việc truy xuất nguồn gốc và đánh giá chất lượng đầu vào sẽ không dễ dàng.

Trong khi đó, thuê đơn vị chuyên cung cấp suất ăn có thể giúp nhà trường giảm đáng kể áp lực tổ chức bếp, nhân sự và chế biến. Đây là lựa chọn phù hợp với những trường có cơ sở vật chất hạn chế hoặc không đủ điều kiện tổ chức bếp ăn riêng. Nhưng thức ăn sau khi chế biến phải được vận chuyển, bảo quản và đưa đến học sinh trong một khoảng thời gian nhất định. Chất lượng và an toàn của suất ăn vì thế không chỉ phụ thuộc vào bếp ăn của đơn vị cung cấp, mà còn phụ thuộc vào phương tiện vận chuyển, nhiệt độ bảo quản, thời gian giao nhận và quy trình kiểm soát tại trường.

Đáng chú ý, nếu nhà trường chỉ kiểm tra hồ sơ, giấy phép hay những giấy tờ chứng minh điều kiện an toàn của nhà cung cấp, thì vẫn chưa đủ để trả lời câu hỏi: thực phẩm thực tế được lấy từ đâu, quá trình chế biến diễn ra như thế nào và các tiêu chuẩn có được duy trì trong suốt quá trình hay không? Đây chính là khoảng trống mà mô hình chuỗi liên kết khép kín có thể hướng tới.

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Kiểm soát từ nguồn, rõ trách nhiệm từng khâu

Khi từ khâu sản xuất, lựa chọn nguyên liệu, thu hoạch, vận chuyển, chế biến đến cung cấp suất ăn được tổ chức trong một chuỗi có sự kiểm soát thống nhất, việc truy xuất nguồn gốc sẽ thuận lợi hơn. Các tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh, bảo quản có thể được xây dựng xuyên suốt thay vì kiểm soát rời rạc từng công đoạn.

Mô hình này vì thế có thể giúp giảm một số nguy cơ, nhất là nguy cơ thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc nhiễm chéo trong quá trình cung ứng. Tuy nhiên, không nên vì thế mà coi đây là mô hình mặc nhiên an toàn tuyệt đối. Bởi dù tổ chức theo cách nào, yếu tố con người vẫn là mắt xích quyết định.

Một chuỗi khép kín nhưng kiểm soát lỏng lẻo vẫn có thể phát sinh rủi ro. Một bếp ăn được đầu tư bài bản nhưng thực phẩm đầu vào không được kiểm soát cũng không thể bảo đảm an toàn. Một đơn vị cung cấp suất ăn có đầy đủ hồ sơ nhưng thiếu giám sát thực tế thì giấy tờ cũng khó có thể thay thế cho kiểm tra. Vì vậy, thay vì đi tìm một mô hình duy nhất áp dụng cho mọi trường học, điều cần thiết hơn là xây dựng một bộ tiêu chí kiểm soát thống nhất, bất kể trường đang tổ chức bữa ăn theo mô hình nào.

Trước hết phải kiểm soát từ nguồn. Nhà trường cần biết thực phẩm đến từ đâu, nhà cung cấp nào, quy trình sản xuất ra sao và khả năng truy xuất khi có vấn đề. Tiếp đó là kiểm soát quá trình chế biến, vận chuyển, bảo quản và chia suất ăn. Cùng với an toàn thực phẩm phải là kiểm soát dinh dưỡng, khẩu phần, thực đơn và chất lượng bữa ăn. Trên hết là phải xác định rõ trách nhiệm.

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Khi bữa ăn được tổ chức bởi nhiều bên, trách nhiệm rất dễ bị chia nhỏ: nhà trường cho rằng mình đã lựa chọn nhà cung cấp; nhà cung cấp cho rằng đã thực hiện đúng hợp đồng; đơn vị sản xuất nguyên liệu lại chịu trách nhiệm về một công đoạn khác. Nếu không có cơ chế phân định rõ ràng, khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm có thể trở nên khó khăn. Minh bạch vì thế phải trở thành một phần của mô hình tổ chức bữa ăn.

Thực đơn cần được công khai. Giá thành và các khoản thu liên quan cần được minh bạch theo quy định. Nguồn cung thực phẩm, đơn vị cung cấp và các tiêu chuẩn an toàn cần có cơ chế để phụ huynh có thể giám sát. Kiểm tra cũng không nên chỉ dừng ở hồ sơ mà cần kết hợp kiểm tra thực tế, kiểm tra định kỳ và những hình thức kiểm tra phù hợp, kể cả kiểm tra đột xuất.

Sự tham gia của phụ huynh cũng không nên được hiểu đơn giản là tham gia lựa chọn món ăn hay đóng góp kinh phí. Quan trọng hơn, phụ huynh cần có cơ chế tiếp cận thông tin và giám sát để cùng nhà trường tạo ra một quy trình minh bạch.

Bởi một bữa ăn bán trú tốt không chỉ được đo bằng việc trẻ có ăn đủ no hay không. Đó phải là bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, phù hợp với lứa tuổi, được phục vụ đúng giờ và được tổ chức bằng một quy trình mà ở đó mỗi khâu đều có người chịu trách nhiệm.

Thực tế, mỗi trường có một điều kiện khác nhau: quy mô học sinh, diện tích bếp, nhân lực, cơ sở vật chất và đặc điểm địa bàn không giống nhau. Vì vậy, trường tự tổ chức bếp ăn, thuê đơn vị cung cấp suất ăn hay xây dựng chuỗi liên kết đều có thể là những lựa chọn phù hợp trong những điều kiện nhất định. Điều không thể khác nhau là yêu cầu về an toàn, chất lượng và trách nhiệm.

Có lẽ câu hỏi không nên dừng lại ở việc mô hình nào tốt hơn, mà cần chuyển thành: mô hình nào kiểm soát được tốt hơn, minh bạch hơn và phù hợp hơn với điều kiện cụ thể của từng nhà trường?

Khi câu hỏi được đặt đúng, lựa chọn mô hình sẽ không còn là cuộc chạy đua giữa các phương án tổ chức bếp ăn. Đó sẽ là quá trình lựa chọn cách thức quản trị bữa ăn học đường hiệu quả nhất.

Khi ấy, đích đến cuối cùng không phải là một mô hình “đóng khung” cho tất cả, mà là một nguyên tắc chung: dù bữa ăn được nấu ở đâu, bởi ai và theo mô hình nào, thì mỗi suất ăn đến với học sinh đều phải có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng được kiểm soát và trách nhiệm được xác định minh bạch. Bởi với bữa ăn của trẻ em, không có mắt xích nào là nhỏ, và cũng không có trách nhiệm nào có thể để trống.