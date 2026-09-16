Bữa ăn bán trú: Đừng để an toàn chỉ là cam kết

VOV.VN - Ngay đầu năm học mới, hàng loạt phản ánh về bữa ăn bán trú tại một số trường ở Hà Nội, có nơi cơm giao muộn hàng giờ, có nơi suất ăn bị cho là chưa tương xứng với thực đơn, định lượng đã công khai; cách vận chuyển thực phẩm đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi.
VOV.VN - Chỉ trong những ngày đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Nội liên tiếp phát sinh vấn đề về bữa ăn bán trú. Tại Trường Tiểu học Mê Linh, nhà trường phải tạm dừng bán trú 4 ngày để lựa chọn lại đơn vị cung cấp suất ăn; còn tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, phụ huynh phát hiện tôm, thịt gà có dấu hiệu bất thường khi tiếp nhận. Vì sao những sự cố này vẫn liên tiếp xảy ra?
VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.
VOV.VN - Hà Nội đã xây dựng quy trình nhiều tầng kiểm soát bữa ăn bán trú, từ lựa chọn nhà cung cấp, nguồn thực phẩm đến giao nhận, định lượng và giám sát. Thế nhưng đầu năm học 2026-2027, vẫn xuất hiện suất ăn lèo tèo, cơm giao muộn, học sinh chờ đến quá trưa. Khoảng cách giữa quy định và thực tế do đâu?