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Bữa ăn bán trú: Đừng để an toàn chỉ là cam kết
Thứ Tư, 09:02, 16/09/2026

Bữa ăn bán trú: Đừng để an toàn chỉ là cam kết

VOV.VN - Ngay đầu năm học mới, hàng loạt phản ánh về bữa ăn bán trú tại một số trường ở Hà Nội, có nơi cơm giao muộn hàng giờ, có nơi suất ăn bị cho là chưa tương xứng với thực đơn, định lượng đã công khai; cách vận chuyển thực phẩm đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi.

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Như Trang/VOV1
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