Bữa ăn bán trú: Đừng để an toàn chỉ là cam kết

Lại thêm 2 trường ở Hà Nội gặp sự cố bữa ăn bán trú

VOV.VN - Chỉ trong những ngày đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Nội liên tiếp phát sinh vấn đề về bữa ăn bán trú. Tại Trường Tiểu học Mê Linh, nhà trường phải tạm dừng bán trú 4 ngày để lựa chọn lại đơn vị cung cấp suất ăn; còn tại Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn, phụ huynh phát hiện tôm, thịt gà có dấu hiệu bất thường khi tiếp nhận. Vì sao những sự cố này vẫn liên tiếp xảy ra?