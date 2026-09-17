Chấn chỉnh công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Vân Sơn, Sơn La

Trước đó, vào ngày 16/9 qua thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh trường Tiểu học Vân Sơn về chất lượng bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng, UBND phường Vân Sơn, Hội phụ huynh nhà trường đã có cuộc làm việc với Ban giám hiệu và đơn vị cung cấp bữa ăn tại trường Tiểu học Vân Sơn.

Qua kiểm tra, làm việc xác định: Việc tổ chức nấu ăn bán trú có sự thống nhất, đồng thuận và có cơ chế giám sát của phụ huynh; một số nội dung phản ánh là có cơ sở, cho thấy công tác tổ chức, quản lý và giám sát bữa ăn bán trú tại nhà trường còn có những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục. Phường Vân Sơn đã yêu cầu nhà trường khắc phục các tồn tại, hạn chế, tìm đơn vị cung cấp mới đảm bảo; đồng thời yêu cầu nhà trường cung cấp thực đơn hằng tuần, hằng ngày trên các nhóm phụ huynh để tăng cường việc giám sát, công khai, minh bạch, đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

UBND phường Vân Sơn, Hội phụ huynh nhà trường đã có cuộc làm việc với Ban giám hiệu và đơn vị cung cấp bữa ăn tại trường Tiểu học Vân Sơn.

Ông Lê Đô Luân, Phó Chủ tịch UBND phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: "Phường đã yêu cầu nhà trường kịp thời báo cáo giải trình chấn chỉnh hạn chế thiếu sót. Trước mắt là tạm dừng hợp tác với đơn vị cung cấp suất ăn; Phối hợp với cha mẹ học sinh lựa chọn đơn vị cung cấp đảm bảo hơn. Qua vụ việc này chúng tôi khuyến cáo các phụ huynh là việc phản ánh rất tốt, rất kịp thời, nhưng cần tuân thủ các quy định về phản ánh và khiếu nại tố cáo, tránh vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Các đơn vị liên quan cần tăng cường cơ chế giám sát việc tổ chức ăn uống của học sinh, nhất là tại các điểm trường còn có những vấn đề, làm sao tăng cường chất lượng và an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh".

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên, ngày 17/9, UBND phường Vân Sơn đã ban hành công văn số 1397 về việc chấn chỉnh công tác tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng nuôi dưỡng học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường.

Công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục hoàn thành việc rà soát, khắc phục những tồn tại và báo cáo về UBND trước ngày 30/9.