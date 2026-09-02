Bữa ăn học đường: Từ niềm tin đến khả năng kiểm chứng

Công khai bữa ăn để phụ huynh có thể kiểm chứng

Với một học sinh bán trú, bữa ăn ở trường không chỉ là một bữa trưa, mà là hàng trăm bữa ăn được gửi gắm cùng niềm tin của cha mẹ trong suốt năm học. Niềm tin ấy lâu nay phần lớn được đặt vào nhà trường, bởi phụ huynh không thể có mặt mỗi ngày để biết thực phẩm được nhập từ đâu, chế biến như thế nào và suất ăn đến với con mình ra sao.

Từ năm học này, sự yên tâm ấy sẽ không chỉ dựa trên niềm tin, mà còn có thêm cơ sở để kiểm chứng, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 33 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Một bữa ăn bán trú của học sinh

Theo Chỉ thị 33, nhà trường phải công khai hằng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Phụ huynh được tham gia giám sát; các phản ánh phải được tiếp nhận, xử lý trong vòng 24 giờ. Cùng với đó là yêu cầu xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

TS Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành công, cho rằng đây chính là điểm đáng chú ý của Chỉ thị 33. “Bữa ăn học đường không chỉ đơn thuần là một dịch vụ ăn uống trong trường học, mà là một phần của câu chuyện giáo dục và chăm sóc trẻ em. Phụ huynh trao con cho nhà trường dựa trên niềm tin. Muốn duy trì niềm tin đó thì cần có một hệ thống để phụ huynh có thể kiểm chứng. Vì thế, tinh thần mới của Chỉ thị 33 rất đáng chú ý: chuyển từ niềm tin sang khả năng kiểm chứng, từ trách nhiệm chung chung sang trách nhiệm có địa chỉ, có người chịu trách nhiệm rõ ràng", TS Vũ Việt Anh nói.

Rõ người, rõ trách nhiệm khi trường lớp thay đổi

Yêu cầu về trách nhiệm càng đáng chú ý trong bối cảnh năm học 2026-2027, khi nhiều địa phương vừa thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, có nơi một trường có nhiều điểm trường. Theo TS Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương, khi mô hình tổ chức thay đổi, trách nhiệm của người đứng đầu càng phải được xác định rõ để việc sắp xếp trường lớp không ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc học sinh.

“Mỗi chi trường có một người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng, và hiệu trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Tôi mong rằng các thầy cô giáo nói chung và hiệu trưởng nhà trường hãy làm hết trách nhiệm của mình để phụ huynh học sinh gửi gắm con em mình, cũng là gửi gắm niềm tin, thì phải gửi đúng nơi, đúng địa chỉ”, TS Nguyễn Thanh Sơn cho biết.

Từ niềm tin đến khả năng kiểm chứng, điều quan trọng nhất vẫn là để mỗi bữa ăn của học sinh được bảo đảm an toàn, đủ dinh dưỡng; phụ huynh biết mình đang gửi gắm con cho ai, và khi có bất thường xảy ra, biết vấn đề nằm ở đâu, ai chịu trách nhiệm và phải được khắc phục như thế nào.