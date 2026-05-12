  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bộ GD&ĐT siết chuẩn bữa ăn học đường, xây thực đơn dinh dưỡng toàn quốc

Thứ Ba, 16:22, 12/05/2026
VOV.VN - Bộ GD&ĐT cho biết sẽ siết chặt tiêu chuẩn y tế học đường, an toàn thực phẩm và bữa ăn bán trú; đồng thời xây dựng thực đơn dinh dưỡng áp dụng thống nhất trên toàn quốc nhằm cải thiện thể lực, tầm vóc học sinh giai đoạn 2026-2035.

Tại hội thảo “Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam: Kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Nho Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết, giai đoạn 2025-2035, chăm sóc sức khỏe học đường, dinh dưỡng và giáo dục thể chất sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục.

Theo ông Huy, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Y tế cùng các bộ, ngành và địa phương trình Thủ tướng phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 và Đề án đổi mới giáo dục thể chất, thể thao trường học.

Một trong những nội dung đáng chú ý là ngành giáo dục sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm, đánh giá dinh dưỡng học sinh và triển khai sổ sức khỏe điện tử trong trường học.

bo gd Dt siet chuan bua an hoc duong, xay thuc don dinh duong toan quoc hinh anh 1
Công tác kiểm tra, giám sát điều kiện vệ sinh trường học và an toàn thực phẩm sẽ được siết chặt 

Bộ cũng định hướng xây dựng thực đơn dinh dưỡng thống nhất trên toàn quốc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe học sinh, đồng thời tăng đầu tư cho bếp ăn bán trú, sân chơi, công trình thể thao và y tế trường học.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, hệ thống chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe học sinh, dinh dưỡng học đường và tổ chức bữa ăn bán trú sẽ được rà soát, sửa đổi theo hướng đồng bộ hơn, ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa và khu vực khó khăn.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát điều kiện vệ sinh trường học và an toàn thực phẩm sẽ được siết chặt nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn trong bữa ăn học đường.

Trong lĩnh vực giáo dục thể chất, ngành giáo dục định hướng đổi mới theo hướng tăng tính tự chọn, đa dạng môn thể thao phù hợp với điều kiện từng địa phương và sở thích học sinh. Mục tiêu đặt ra là mỗi học sinh tham gia ít nhất một hoạt động thể chất phù hợp.

Để triển khai hiệu quả, Bộ GD&ĐT kiến nghị Chính phủ xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ về sức khỏe học đường theo hướng tích hợp dinh dưỡng - vận động - thể thao, đồng thời ưu tiên ngân sách và hoàn thiện cơ chế xã hội hóa.

Bộ Y tế được đề xuất ban hành hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản và phòng chống bệnh học đường. Trong khi đó, các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí, huy động nguồn lực và đầu tư cơ sở vật chất nhằm bảo đảm điều kiện tối thiểu để học sinh được học tập, chăm sóc sức khỏe và rèn luyện thể chất thường xuyên.

Thu Hằng/VOV.VN
Sau vụ 300 tấn thịt bẩn: ĐBQH đề xuất thanh kiểm tra toàn quốc về bữa ăn học đường

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu cho rằng, không thể để đến khi xảy ra các vụ thực phẩm bẩn như 300 tấn thịt lợn bệnh mới điều tra, xử lý. Thời gian tới, cần tiến hành các cuộc thanh tra, rà soát trên toàn quốc về bữa ăn học đường. Trong đó cần có sự phối hợp giữa Bộ GD-ĐT và Bộ Y tế.

Siết bữa ăn học đường bằng "khung 10 bước": Có đủ chặn rủi ro từ bếp đến bàn ăn?

VOV.VN - Hà Nội ban hành quy trình 10 bước khép kín cho bữa ăn bán trú, kỳ vọng bịt lỗ hổng an toàn thực phẩm học đường. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo hiệu quả phụ thuộc vào việc kiểm soát chặt thực phẩm đầu vào và giám sát thường xuyên. Điều phụ huynh quan tâm không chỉ là quy định, mà là việc thực hiện có đủ nghiêm?

