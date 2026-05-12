Bộ GD&ĐT siết chuẩn bữa ăn học đường, xây thực đơn dinh dưỡng toàn quốc

Tại hội thảo “Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam: Kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới”, ông Nguyễn Nho Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết, giai đoạn 2025-2035, chăm sóc sức khỏe học đường, dinh dưỡng và giáo dục thể chất sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục.

Theo ông Huy, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Y tế cùng các bộ, ngành và địa phương trình Thủ tướng phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 và Đề án đổi mới giáo dục thể chất, thể thao trường học.

Một trong những nội dung đáng chú ý là ngành giáo dục sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm, đánh giá dinh dưỡng học sinh và triển khai sổ sức khỏe điện tử trong trường học.

Công tác kiểm tra, giám sát điều kiện vệ sinh trường học và an toàn thực phẩm sẽ được siết chặt

Bộ cũng định hướng xây dựng thực đơn dinh dưỡng thống nhất trên toàn quốc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe học sinh, đồng thời tăng đầu tư cho bếp ăn bán trú, sân chơi, công trình thể thao và y tế trường học.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, hệ thống chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe học sinh, dinh dưỡng học đường và tổ chức bữa ăn bán trú sẽ được rà soát, sửa đổi theo hướng đồng bộ hơn, ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa và khu vực khó khăn.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát điều kiện vệ sinh trường học và an toàn thực phẩm sẽ được siết chặt nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn trong bữa ăn học đường.

Trong lĩnh vực giáo dục thể chất, ngành giáo dục định hướng đổi mới theo hướng tăng tính tự chọn, đa dạng môn thể thao phù hợp với điều kiện từng địa phương và sở thích học sinh. Mục tiêu đặt ra là mỗi học sinh tham gia ít nhất một hoạt động thể chất phù hợp.

Để triển khai hiệu quả, Bộ GD&ĐT kiến nghị Chính phủ xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ về sức khỏe học đường theo hướng tích hợp dinh dưỡng - vận động - thể thao, đồng thời ưu tiên ngân sách và hoàn thiện cơ chế xã hội hóa.

Bộ Y tế được đề xuất ban hành hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản và phòng chống bệnh học đường. Trong khi đó, các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí, huy động nguồn lực và đầu tư cơ sở vật chất nhằm bảo đảm điều kiện tối thiểu để học sinh được học tập, chăm sóc sức khỏe và rèn luyện thể chất thường xuyên.