Bữa cơm nghĩa tình, thắt chặt tình đoàn kết ở khu dân cư
VOV.VN - Bữa cơm Đại đoàn kết không chỉ là dịp sum họp mà còn gắn kết tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Tại thành phố Đà Nẵng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay tiếp tục được tổ chức rộng khắp, với nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi trong cộng đồng dân cư.
Từ sáng sớm, tại Nhà văn hóa thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, bà con đã tất bật chuẩn bị Bữa cơm Đại đoàn kết. Người góp rau, người phụ bếp, người kê bàn ghế… Mỗi người một việc, chung tay làm nên ngày hội ấm tình thôn xóm.
Trên mâm cơm là những món ăn quê nhà. Bữa cơm rộn ràng những câu chuyện trong ngày gặp lại. Với người con xa quê như bà Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên khu dân cư Cẩm Toại Trung, niềm vui còn nhân lên khi nhìn thấy quê nhà nhiều đổi thay. “Tôi rất háo hức mỗi dịp được trở về, gặp lại bà con, hàng xóm. Nhìn quê hương ngày càng phát triển, đời sống bà con khởi sắc, tôi cảm thấy rất ấm lòng”, bà Nguyễn Thị Tuyết bày tỏ.
Không chỉ người lớn tuổi, lớp trẻ cũng hào hứng tham gia Ngày hội. Em Mã Thị Phương Uyên chia sẻ: “Con rất vui khi được tham gia Bữa cơm Đại đoàn kết. Hoạt động này mang lại không khí ấm áp, gắn kết mọi người và giúp thế hệ trẻ thêm ý thức chung tay xây dựng cộng đồng”.
Ông Trương Văn Tượng, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn cho biết, trong Ngày hội Đại đoàn kết, thôn Cẩm Toại Trung tổ chức nhiều hoạt động kết nối các thế hệ. “Trong hai ngày 14 và 15, thôn tổ chức hội thi Rung chuông vàng tuyên truyền Nghị quyết 57, các trò chơi dân gian và chương trình văn nghệ do các tổ dân cư biểu diễn”, ông Trương Văn Tượng nói.
Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết tại Đà Nẵng được tổ chức tại 1.454 khu dân cư. Chuỗi hoạt động này gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ mỗi khu dân cư 5 triệu đồng để tổ chức Ngày hội, tổng kinh phí hỗ trợ 7 tỷ 250 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng, bữa cơm Đại đoàn kết đã góp phần thắt chặt nghĩa tình làng xóm: “Bữa cơm Đại đoàn kết là điểm nhấn, góp phần thắt chặt tình cảm cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết và tình làng nghĩa xóm”, bà Nguyễn Thị Thanh Phương cho hay.
Nét đẹp của Bữa cơm Đại đoàn kết không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà ở sự tự nguyện, sẻ chia và tình cảm chân thành. Từ những điều bình dị ấy, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được vun đắp trong từng khu dân cư.