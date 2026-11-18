Từ sáng sớm, tại Nhà văn hóa thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, bà con đã tất bật chuẩn bị Bữa cơm Đại đoàn kết. Người góp rau, người phụ bếp, người kê bàn ghế… Mỗi người một việc, chung tay làm nên ngày hội ấm tình thôn xóm.

Ngày hội Đại đoàn kết ở thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Trên mâm cơm là những món ăn quê nhà. Bữa cơm rộn ràng những câu chuyện trong ngày gặp lại. Với người con xa quê như bà Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên khu dân cư Cẩm Toại Trung, niềm vui còn nhân lên khi nhìn thấy quê nhà nhiều đổi thay. “Tôi rất háo hức mỗi dịp được trở về, gặp lại bà con, hàng xóm. Nhìn quê hương ngày càng phát triển, đời sống bà con khởi sắc, tôi cảm thấy rất ấm lòng”, bà Nguyễn Thị Tuyết bày tỏ.

Mọi người cùng chung tay chuẩn bị bữa cơm Đại đoàn kết

Không chỉ người lớn tuổi, lớp trẻ cũng hào hứng tham gia Ngày hội. Em Mã Thị Phương Uyên chia sẻ: “Con rất vui khi được tham gia Bữa cơm Đại đoàn kết. Hoạt động này mang lại không khí ấm áp, gắn kết mọi người và giúp thế hệ trẻ thêm ý thức chung tay xây dựng cộng đồng”.

Mọi người gặp gỡ, hỏi thăm sức khỏe

Ông Trương Văn Tượng, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn cho biết, trong Ngày hội Đại đoàn kết, thôn Cẩm Toại Trung tổ chức nhiều hoạt động kết nối các thế hệ. “Trong hai ngày 14 và 15, thôn tổ chức hội thi Rung chuông vàng tuyên truyền Nghị quyết 57, các trò chơi dân gian và chương trình văn nghệ do các tổ dân cư biểu diễn”, ông Trương Văn Tượng nói.

Bữa cơm Đại đoàn kết thắt chặt tình làng, nghĩa xóm

Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết tại Đà Nẵng được tổ chức tại 1.454 khu dân cư. Chuỗi hoạt động này gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ mỗi khu dân cư 5 triệu đồng để tổ chức Ngày hội, tổng kinh phí hỗ trợ 7 tỷ 250 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng, bữa cơm Đại đoàn kết đã góp phần thắt chặt nghĩa tình làng xóm: “Bữa cơm Đại đoàn kết là điểm nhấn, góp phần thắt chặt tình cảm cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết và tình làng nghĩa xóm”, bà Nguyễn Thị Thanh Phương cho hay.

Các hoạt động văn hóa được tổ chức thu hút sự tham gia nhiệt tình của người dân

Nét đẹp của Bữa cơm Đại đoàn kết không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà ở sự tự nguyện, sẻ chia và tình cảm chân thành. Từ những điều bình dị ấy, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được vun đắp trong từng khu dân cư.

Đà Nẵng mở rộng không gian, đưa nghệ thuật truyền thống gần hơn với công chúng VOV.VN - Từ sân khấu nhà hát đến trường học, từ đồng bằng đến miền núi và các không gian du lịch, nghệ thuật truyền thống đang được thành phố Đà Nẵng đưa đến gần hơn với công chúng. Thành phố mở rộng địa điểm biểu diễn để người dân, du khách trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

PS Bữa cơm nghĩa tình, thắt chặt tình làng nghĩa xóm