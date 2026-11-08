Đà Nẵng tổ chức đợt cao điểm “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai”

Đợt cao điểm triển khai từ ngày 30/10 đến hết ngày 31/12 tại 94 xã, phường, đặc khu, với khẩu hiệu hành động: “Hoàn thành đúng hạn - Cơ sở dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Kế hoạch tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, gồm: làm giàu, làm sạch, đồng bộ dữ liệu tại 29 xã, phường đã có cơ sở dữ liệu và 4 địa phương có dữ liệu một phần; triển khai tại 22 xã, phường do UBND cấp xã làm chủ đầu tư; 8 xã miền núi; 34 xã, phường do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư; đo đạc bổ sung tại 10 địa phương thuộc nhóm 29 xã, phường và đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 37 xã theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND.

Đợt cao điểm triển khai từ ngày 30/10 đến hết ngày 31/12/2026 tại 94 xã, phường, đặc khu

Mục tiêu đặt ra trong năm 2026 là đồng bộ dữ liệu thửa đất Nhóm 1, bảo đảm đạt chỉ tiêu quốc gia; phấn đấu hoàn thành tối thiểu 80% khối lượng đo đạc ngoại nghiệp. Đồng thời, kiểm tra, nghiệm thu, phê duyệt bản đồ địa chính và tạo lập mã định danh thửa đất tại những khu vực đã hoàn thành đo đạc, làm cơ sở hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trong năm 2027.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, thiết bị; bố trí tổ đo đạc theo cụm địa bàn, tổ chức thi công cả ngày nghỉ phù hợp với điều kiện thời tiết, chủ động phương án thi công trong mùa mưa và dự phòng nhân lực khi tiến độ không đáp ứng yêu cầu. Việc đo đạc, kê khai, đăng ký đất đai và tạo mã định danh thửa đất được thực hiện cuốn chiếu, địa bàn nào hoàn thành đo đạc sẽ triển khai ngay các bước tiếp theo, không chờ hoàn thành toàn bộ địa bàn.

Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý từng nhóm lỗi dữ liệu, thành lập các tổ công tác hỗ trợ trực tiếp tại các chi nhánh khu vực. UBND cấp xã bố trí cán bộ đầu mối, cán bộ dẫn đạc; huy động trưởng thôn, tổ dân phố phối hợp vận động người dân phát ranh, cắm mốc, xác định ranh giới, kê khai và đăng ký đất đai. Các tranh chấp, vướng mắc về ranh giới phải được kịp thời giải quyết, tránh ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Các đơn vị, địa phương tuyên truyền để người dân chủ động phối hợp đo đạc, kê khai, đăng ký đất đai

Đáng chú ý, Tổ công tác 258 có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý vướng mắc của đơn vị thi công và địa phương trong thời hạn 3 ngày làm việc; những nội dung vượt thẩm quyền được báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố xem xét, giải quyết.

Cùng với đó, các đơn vị tư vấn tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng tại hiện trường; bảo đảm kinh phí thực hiện; đẩy nhanh biên tập bản đồ địa chính, lập sổ mục kê, kiểm tra, nghiệm thu và phê duyệt bản đồ theo hình thức cuốn chiếu từng xã, phường, từng tờ bản đồ. Mã định danh thửa đất được tạo lập ngay sau khi bản đồ địa chính được phê duyệt.

Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm, chủ động phối hợp trong quá trình đo đạc, kê khai, đăng ký đất đai, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.