TP.HCM đưa sách đến khu chung cư, bệnh viện hưởng ứng ngày Sách và Văn hoá đọc

Thứ Bảy, 14:20, 18/04/2026
VOV.VN - Hội sách khuyến đọc tại chung cư, thư viện người, tủ sách tại cộng đồng, bệnh viện,… là những hoạt động của TP.HCM hưởng ứng Ngày Sách và văn hoá đọc năm 2026.

Ngày 18/4, TP.HCM tổ chức khai mạc Ngày Sách và Hăn hoá đọc Việt Nam năm 2026 với nhiều hoạt động. 

Trong đó, Đường Sách TP. HCM tập trung nhiều hoạt động nổi bật tôn vinh sách và lan tỏa văn hóa đọc như: triển lãm chào mừng Ngày Sách và văn hóa đọc với các không gian về: Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa đọc, khu vực sách nói, sách minh họa nổi, đồ họa nổi; tài liệu kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên TP.HCM (2/7/1976 – 2/7/2026).

Đặc biệt, lần đầu tiên, mô hình Thư viện người (Human Library) được giới thiệu tại Đường Sách TP.HCM do Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam Bộ phụ trách với cách tiếp cận tri thức từ những “đầu sách sống”.

Khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 5 tại TP.HCM 

Thảo Vy, học sinh trường THCS Tân Đông Hiệp  (phường Dĩ An) tham gia hội thi “Lớn lên cùng sách” tại đường sách TP.HCM.

"Tham gia triển lãm và không gian, em cảm thấy mình tiếp thu kiến thức, mở rộng hiểu biết, cảm thấy các hoạt động liên quan đến sách rất vui và sôi động", Vy nói.

Tại các khu vực khác trong thành phố đến đặc khu Côn Đảo đều có những hoạt động lan toả văn hoá đọc đến cộng đồng. Phường Cát Lái thí điểm tổ chức lễ hội sách khuyến đọc tại chung cư, phường Phú Lợi (Bình Dương cũ) xây dựng tủ sách cộng đồng cho khu nhà trọ,....

Các đại biểu tham quan triển lãm 

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết,  một trong những điểm nhấn khi triển khai mô hình văn hóa đọc tại chung cư là phù hợp với đặc điểm của TP.HCM với  mật độ chung cư cao. 

Bên cạnh hệ thống đường sách, TP.HCM còn có các không gian sách. Mô hình này nhằm lan tỏa văn hóa đọc, đưa sách đến gần hơn với người dân trong khu dân cư, hiện đang được thí điểm tại phường Cát Lái.

"Việc đưa hội sách tại các khu chung cư cùng những hoạt động khuyến đọc khác, hay các hoạt động dành cho thiếu nhi, cả phụ huynh để mọi người  khi đến đây đều có không gian để sinh hoạt, góp phần mở rộng, phát triển văn hoá đọc trên địa bàn thành phố", ông Hồi nói.

Khách tham quan đường sách TP.HCM

Còn Bệnh viện Nhân dân Gia Định dịp này đã tổ chức bổ sung vào tủ sách cho thiếu nhi với chương trình trao tặng tủ sách “Hạt mầm yêu thương”, tiếp nhận, bổ sung nhiều đầu sách ý nghĩa như truyện tranh, truyện lịch sử, khoa học, cổ tích. Hoạt động này góp phần đưa môi trường bệnh viện không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ.

Tủ sách "Hạt mầm yêu thương" của Bệnh viện Nhân dân Gia Định hướng ứng ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2026 (ảnh: BVCC)
Các bệnh nhi tại bệnh viện Nhân dân Gia Định tham gia hoạt động vẽ thế giới cổ tích (ảnh: BVCC)

Ngoài ra, bệnh nhi được tham gia vẽ với chủ đề “Vẽ thế giới cổ tích”, tô màu những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích Việt Nam.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, bệnh viện mong muốn thông qua những hoạt động này giúp các em đam mê đọc sách, hoạt động vẽ giúp các em tự sáng tạo, giúp trí tuệ của các em được phát triển theo sở thích mong muốn của các em.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc trong CAND

VOV.VN - Sáng 16/4, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phát động phong trào đọc trong Công an nhân dân với chủ đề “Công an nhân dân theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân". Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai mạc.

Vũ Hường, CTV Ánh Ngọc/VOV-TP.HCM
Lan tỏa văn hóa đọc - Gìn giữ bản sắc Kinh Bắc ở Bắc Ninh
VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, Ngày Sách và Văn hóa đọc là một hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh tri thức, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện.

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V tại Gia Lai
VOV.VN - Sáng 17/4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V; đồng thời triển khai Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Dùng công nghệ số lan toả văn hoá đọc
VOV.VN - Mở rộng không gian đọc bằng công nghệ, khuyến khích thế hệ trẻ đọc sách hiệu quả trên môi trường số… tỉnh Quảng Ninh hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi.

